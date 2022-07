Tour de France

une des pires journées depuis un petit moment". Ce n'était que le premier des trois opus pyrénéens et, sur le papier, le moins difficile. Mais il a fait une victime principale et malheureusement pour Romain Bardet, c'est tombé sur lui. En embuscade au pied du podium (4e) au départ de Carcassonne mardi, le Français a concédé plus de trois minutes trente aux principaux ténors, dont il ne faisait clairement pas partie mardi. Il recule à la 9e place au terme de ce qu'il nomme "".

Dès le Port de Lers, premier des neuf cols à avaler dans ces Pyrénées entre mardi et jeudi, le leader du Team DSM a flanché. Au pied du Mur de Péguère, il avait recollé au groupe des favoris, mais dans cette seconde ascension, il n'y a pas eu de miracle. Lâché dès les premières rampes, Bardet a vécu "un calvaire". "Dans Péguère, raconte-t-il, je faisais pitié à voir, à monter à 5 km/h. C'est comme ça, j'ai essayé de ne pas lâcher mais je n'arrivais pas à tenir un rythme constant et élevé."

Heureusement pour lui, dans son malheur, il a pu compter sur le soutien de trois de ses équipiers dans le final, Andreas Leknessund, Chris Hamilton et Nils Eeeckhof. Bardet a rendu plus de trois minutes trente à Vingegaard, Pogacar, Thomas, Quintana ou encore Gaudu à Foix, mais sans cet appui, le débours aurait été encore beaucoup plus important. Ou pire : "Je tire un grand coup de chapeau à tous mes équipiers qui ont été là au début, puis à la fin à Niels, Andreas et Chris. Sans eux, je pense que ne finissais pas l'étape."

J'avais des maux de tête. Ma tête tapait, mes tempes tapaient.

Le plus terrible, dans tout ça, c'est que le natif de Brioude n'a "rien vu venir". Le coup de bambou lui est tombé dessus sans prévenir. "Je me sentais frais, bien, ce matin, mais dès qu'il y a eu les premières accélérations j'ai complètement perdu pied, complètement à côté de la plaque, constate-t-il, un peu hébété. Ce n'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude, donc c'est difficile à encaisser. Mais je ne me sentais vraiment pas bien."

La chaleur ? La fatigue ? Les causes lui échappent. En revanche, il a senti passer les conséquences. "Je ne sais pas pourquoi... Ce n'étaient même pas les jambes, j'étais complètement perdu, poursuit le grimpeur français. Je n'avais rien, j'étais super fébrile, incapable d'accélérer. J'étais collé, complètement cuit. J'avais des maux de tête. Ma tête tapait, mes tempes tapaient. J'avais des frissons. J'étais complètement collé complètement cuit."

A chaud, Romain Bardet avait un peu de mal à se projeter vers la suite. Digérer, d'abord. Penser, ensuite. "Je vais déjà essayer me reposer, dit-il. J'avais un niveau plutôt stable depuis le début du Tour et là tout s'est effondré. J'ai pris un gros coup il va falloir vite se remobiliser. 15 jours que ça allait pas trop mal, donc j'espère que c'est juste un jour et que je vais pouvoir rebondir. J'espère." Mais difficile d'être optimiste après une journée aussi cauchemardesque même si, mercredi, le Tour arrive à l'altiport de Peyragudes, où il avait peut-être signé voilà cinq ans la plus belle victoire de sa carrière.

