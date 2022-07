La quantité, c'est bien. La qualité, c'est encore mieux. Mercredi matin, au départ de Saint-Gaudens, Mauro Gianetti, le manager du Team UAE Emirates, se lamentait du nouveau coup du sort qui venait de toucher ses troupes : Rafal Majka, principal lieutenant de Tadej Pogacar en haute montagne, venait de quitter le Tour . Le Polonais s'était blessé au quadriceps la veille dans la montée du Mur de Péguère lorsque sa chaîne s'était brisée. Comme Marc Soler, malade, avait fini hors délai à Foix, il ne restait plus grand-monde autour de Tadej Pogacar.

Mais ça ne s'est pas senti mercredi. Brandon McNulty était là et il a fait le show, volant presque la vedette à son leader, pourtant vainqueur de l'étape à Peyragudes. Mikkel Bjerg a d'abord appuyé sur l'accélérateur lors de l'ascension de la Hourquette d'Ancizan pour faire pleurer les échappés. "Mikkel a été incroyable, il a imprimé un tempo comme s'il était grimpeur", a salué Tadej Pogacar. Ensuite, ce fut le McNulty show. On n'a quasiment plus vu que l'Américain en tête de la course. Presque jusqu'au bout.

"Tadej m'a dit d'y aller à fond pendant un quart d'heure", raconte le héros inattendu du jour. Alors l'écrémage a commencé. Un, puis deux, puis dix. Ils ont tous "pété" face au tempo infernal imposé par McNulty sur les pentes du col d'Azet Val Louron. "Pendant que j'attaquais, poursuit-il, j'ai commencé à entendre que de plus en plus de coureurs étaient lâchés." Tous, en réalité. Même Geraint Thomas a fini par céder au train, ce qui n'arrive quasiment jamais au leader d'INEOS Grenadiers. Face à une attaque tranchante de Pogacar ou Vingegaard, oui. Mais pas au rythme d'un de leurs équipiers.

Je suis resté en tête plus longtemps que prévu

Seul le maillot jaune a réussi à résister. "McNulty était vraiment très fort aujourd'hui (mercredi)", a admis Jonas Vingegaard. Au point que le trio McNulty – Pogacar – Vingegaard a mis moins de temps pour aller en haut de Val Louron qu'un autre trio composé il y a un quart de siècle de Jan Ullrich, Marco Pantani et Richard Virenque. Même si la comparaison a ses limites (l'étape était beaucoup plus courte cette année qu'en 1997), ça a bien dépoté. Et le "mérite" en revient à McNulty.

Le plus bluffant restait encore à venir puisque, même une fois son forfait accompli, le coureur de Phoenix a prolongé son effort, et pas qu'un peu. "Je suis resté en tête plus longtemps que prévu, dit-il dans un euphémisme d'école. C'était un gros effort, mais ça s’est bien passé et je suis content d’avoir pu pour la première fois mener une grande étape de montagne du Tour de France. C’était très spécial." Ce n'est qu'à 300 mètres de l'arrivée, lorsque la rampe finale de l'altiport de Peyragudes devient délirante, que le Yankee s'est écarté pour laisser les deux cadors du Tour se disputer la victoire.

Brandon McNulty l'avoue, il a voulu croire, un petit peu au moins, au conte de fées. "A 5 kilomètres de l'arrivée, je me suis dit que Jonas et Tadej allaient être sympas et qu'ils allaient me laisser gagner l'étape… mais j'ai réalisé qu'il n'y a pas de cadeaux dans ce sport", a-t-il admis. Il n'a pas tout perdu. Son numéro lui a valu d'être désigné coureur le plus combatif du jour et, à ce titre, de monter sur le podium à Peyragudes.

"C'est un honneur et un plaisir pour moi, je n'y ai pas souvent droit", sourit l'équipier modèle, qui a eu droit aux félicitations du patron Pogacar : "Brandon a été bon pendant tout le Tour, mais il mérite une mention spéciale aujourd'hui." C'est le moins que l'on puisse dire. Jeudi, il faudra remettre ça. "Ce sera au moins aussi dur", lâche "Big Mac". Mais s'il a les mêmes jambes, ce sera surtout dur pour les autres.

