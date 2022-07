Tour de France

A Peyragudes, Tadej Pogacar a joué à qui gagne perd. Vainqueur de la 17e étape en réglant Jonas Vingegaard dans la rampe finale de l'altiport, d'abord grâce au travail phénoménal de ses équipiers, Brandon McNulty en tête, puis à sa pointe de vitesse supérieure, le Slovène n'a en revanche toujours pas réussi à décramponner le maillot jaune. Si son handicap est passé de 2'22" à 2'18", c'est uniquement par le biais des bonifications sur la ligne d'arrivée. Mais il lui en faudrait plus, beaucoup plus, pour avoir une chance de remporter un troisième Tour consécutif. Or le temps joue contre lui.

Jeudi, à Hautacam, cette 109e édition va en finir avec la montagne. Si Pogacar ne réduit pas sensiblement l'écart, ce sera terminé. Certes, il ne faut jamais dire jamais et si quelqu'un a prouvé qu'il était capable de renverser la table dans le dernier contre-la-montre, c'est bien lui. Mais en 2020, il n'accusait que 57 secondes de retard sur Primoz Roglic avant le chrono de la Planche des Belles Filles, soit nettement moins que les 138 qui le séparent aujourd'hui de Vingegaard. Bref, pour 'Pogi', c'est à Hautacam ou jamais s'il veut effacer la tenace ardoise du Granon, qu'il traîne comme un boulot depuis une grosse semaine.

A-t-il couru pour l'étape ou la victoire finale mercredi ?

Y croit-il seulement lui-même ? Officiellement, oui. "Je reste optimiste pour le reste du Tour et pour la victoire, je l'ai toujours été", a-t-il affirmé mercredi à Peyragudes. Qu'il en soit réellement convaincu ou qu'il s'agisse d'une application laborieuse de la méthode Coué, peu importe. Mais la réalité est là. Pogacar n'a plus le choix et ce n'est pas à coups de bonifications qu'il peut espérer aller (re)chercher le maillot jaune. Mercredi, Brandon McNulty, en dépit de son gros numéro, a presque autant servi les desseins de Jonas Vingegaard que ceux de son leader. "Je pensais attaquer davantage, a-t-il admis, mais c'était quand même une bonne journée, j'ai tout donné."

On n'ira pas jusqu'à dire que le Danois s'est bien amusé dans la roue des deux UAE Emirates mais, de fait, il n'a jamais été attaqué ou inquiété. Dans la perspective de la victoire finale, et pas seulement celle du jour, c'est surtout pour l'homme fort de la Jumbo Visma que la journée a été bonne. D'ailleurs, on peut se demander si la stratégie de Tadej Pogacar et son absence de banderilles face au taureau scandinave n'a pas révélé un certain aveu de faiblesse. N'a-t-il pas davantage couru pour remporter l'étape que pour le maillot jaune ?

Pogacar : "Je voulais cette étape, et je reste optimiste pour le maillot jaune"

Toujours aussi serein, Jonas Vingegaard sait qu'il a passé un nouveau cap important mercredi, même s'il s'est dit "déçu de ne pas avoir réussi à gagner". "Mais, aujourd'hui, a-t-il ajouté, la pente finale était très explosive et convenait beaucoup mieux à Tadej qu'à moi. J'ai voulu faire un sprint plus long. Je n'avais pas grand-chose de plus à faire et il mérite sa victoire". Aussitôt, il prévient : "Hautacam me convient mieux". Au même moment, Pogacar clamait de son côté que "l'étape d'Hautacam est plus propice à creuser des écarts. Demain (jeudi), nous aurons une autre stratégie."

Avec des "si"...

Bref, le duel, sur fond d'intox, se joue aussi par micros interposés. Mais on a beau retourner le problème dans tous les sens, on voit pourquoi et comment le double tenant du titre pourrait réussir sur la dernière bataille en altitude là où il a toujours échoué depuis huit jours. Sur les pentes de l'Alpe, à Mende, ou dans les deux étapes pyrénéennes, il a déjà à peu près tout essayé. Des accélérations sèches dans la dernière montée, une attaque de loin, faire une descente à fond, ou miser sur un tempo ultra élevé de ses équipiers. Quelle sera donc cette fameuse "autre stratégie" évoquée pour Hautacam ?

Vingegaard : "La victoire finale ? Je ne veux pas y penser, il reste trois journées très difficiles"

Tadej Pogacar est fort, aucun doute là-dessus, même si on peut débattre du fait qu'il l'est autant que l'été dernier. Son problème, c'est de ne pas être plus fort que Vingegaard. Or depuis qu'il a bu la tasse et concédé trois minutes en haut du Granon, faire jeu égal avec son rival ne suffit plus. "Jusqu'à présent, Jonas a montré qu'il était très fort, qu'il n'était pas en mesure de craquer, reconnaît-il. Mais, aujourd'hui, si nous avions eu notre équipe au complet avec Rafal Majka, Marc Soler, George Bennett, nous aurions pu rendre la course plus dure et faire craquer Jonas. On a eu tellement de malchance ces derniers jours. Si tout avait été normal, on aurait encore l'équipe la plus forte." Mais avec des "si"...

Dans l'Aubisque, Spandelles puis à Hautacam, il n'y aura ni excuses ni "si". Juste une mission à accomplir. Décrocher, enfin, et de façon significative, le sparadrap jaune venu du Danemark. "Il reste une occasion d'essayer de nouveau. On verra s'il a une faiblesse." Rien n'est jamais sûr dans la vie comme sur le Tour mais, pour être honnête, on ne mettrait pas toutes nos économies sur ce scénario.

La victoire et la bonif' : Pogacar se console devant Vingegaard

