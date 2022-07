"Mercredi soir, la hiérarchie devrait être largement chamboulée...", écrivions-nous voilà vingt-quatre heures. C'est le cas, et dans des proportions peut-être plus importantes qu'imaginées. La 11e étape, avec le Galibier puis le Granon, a totalement redistribué les cartes en constituant un véritable tournant. L'avenir dira s'il sera décisif. Mais une chose est sûre, Jonas Vingegaard a frappé un très grand coup en s'imposant en solitaire. Il est désormais tout aussi seul au classement général.

Après son tour de force, le leader de la Jumbo Visma apparaît seul au monde, avec plus de deux minutes d'avance sur une meute (lointaine) de poursuivants. Vingegaard n'a donc pas seulement pris le maillot jaune, il a creusé des écarts très conséquents. Son dauphin n'est autre que l'épatant Romain Bardet. Troisième au Granon, le Français se hisse donc au deuxième rang au général. Mais dans la lutte pour le podium, les écarts sont très ténus.

Ad

Le grand tournant du Granon : Vingegaard à l'abordage, Pogacar à la dérive

Tour de France Vingegaard, l’acte fondateur IL Y A UNE HEURE

Entre Bardet et David Gaudu (7e), en passant Par Tadej Pogacar, Geraint Thomas, Nairo Quintana et Adam Yates, tous intercalés entre les deux Français, tout est très serré. Ces six hommes se tiennent en moins d'une minute. Il n'y a par exemple que six secondes entre Bardet et Pogacar et 21 entre le Français et Quintana, 5e.

Toutefois, vu le menu de la 12e étape (Galibier, Croix-de-Fer, Alpe d'Huez), tout pourrait donc être remis en question dès jeudi. En revanche, derrière ce groupe de six, le break est fait pour le moment puisque David Gaudu dispose de plus de quatre minutes de marge sur celui qui le suit au classement, en l'occurrence Aleksandr Vlasov.

Le Top 15 du général

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Romain Bardet DSM +2'16" 3. Tadej Pogacar UAE Team Emirates +2'22" 4. Geraint Thomas Ineos - Grenadiers +2'26" 5. Nairo Quintana Arkea Samsic +2'37" 6. Adam Yates Ineos - Grenadiers +3'06" 7. David Gaudu Groupama FDJ +3'13" 8. Aleksandr Vlasov Bora - Hansgrohe +7'23" 9. Alexey Lutsenko Astana +8'07" 10. Enric Mas Movistar +9'29" 11. Tom Pidcock Ineos - Grenadiers +11'12" 12. Steven Kruijswijk Jumbo Visma +13'27" 13. Valentin Madouas Groupama FDJ +13'48" 14. Primoz Roglic Jumbo Visma +13'54" 15. Warren Barguil Arkea Samsic +17'20"

Tour de France Vingegaard : "Tadej est un bagarreur, je sais qu'il va me challenger tous les jours" IL Y A UNE HEURE