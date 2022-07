L'un a 26 ans, l'autre 36. Mais Aurélien Paret-Peintre et Mikaël Chérel avaient un point commun : ne jamais avoir abandonné sur la Route du Tour de France. Ce mardi, les deux coureurs tricolores y ont été contraints, après avoir effectué des tests qui se sont avérés positifs au Covid-19. Après une journée de repos bien méritée lundi, les deux coureurs d'AG2R-Citroën ne s'attaqueront donc pas aux Pyrénées et à la dernière semaine.

Paret-Peintre pointait au 24e rang du classement général, à 59'50 du maillot jaune, et Chérel en 63e position, à 1h45'38 de la tête. L'équipe française va donc devoir gérer ces six dernières étapes avec seulement trois coureurs : Bob Jungels (14e), Stan Dewulf (78e) et Benoît Cosnefroy (98e). Elle a été privée de son leader, l'Australien Ben O'Connor, non partant dans la 10e étape. Elle a perdu également en cours de route le Français Geoffrey Bouchard, positif au covid-19, et le Belge Oliver Naesen, malade.

