Deux minutes et huit secondes, voilà ce que l'étape des pavés a coûté en temps à Primoz Roglic sur Tadej Pogacar. Malchanceux comme très souvent, le Slovène fut le grand perdant d'une journée spectaculaire menée sur un rythme fou, notamment dans le final sous les coups de butoir du double tenant du titre. Tout ça est-il utile ? Bradley Wiggins, ancien vainqueur et consultant Eurosport, pose la question. "Il y a beaucoup de chance en jeu, n'est-ce pas ?", avance-t-il.

Ad

"Aussi spectaculaires que soient les pavés pour les téléspectateurs et pour nous, nous voyons le carnage et les dommages qu'elles causent aux hommes qui se préparent pour cette course toute l'année", poursuit un Wiggins, "tiraillé" entre le plaisir qu'il a pris mercredi et le stress causé chez les coureurs qui visent le classement général.

Tour de France Intenable, Van Aert parvient (enfin) à s'échapper IL Y A UNE HEURE

Une crevaison, trois changements de vélo : Vingegaard en panique

Roglic n'a pas été distancé à la force des jambe

"Je pose la question : est-ce une nécessité d'avoir une étape comme celle-ci en première semaine avec tout ce que nous avions déjà ?, demande "Wiggo". Bien sûr, nous pourrions dire que Pogacar s'en est très bien sorti et que les coureurs les plus complets y parviennent, mais il y a beaucoup de chance en jeu, n'est-ce pas ?" Primoz Roglic, pris dans une chute à cause d'une botte de paille mal positionnée entre deux secteurs, est certainement du même avis.

"En tant que spectacle c'est incroyable, je pense que cela ajoute un peu de piquant aux débats, c'est une merveilleuse publicité pour le sport, s'enflamme-t-il. Mais je tempère cela avec le fait que je comprends parfaitement pourquoi certains pros peuvent ne pas vouloir rouler sur les pavés. Nous savions tous, avant l'étape d'aujourd'hui, qu'un ou deux coureurs allaient perdre leurs espoirs de bon classement général."

Ce fut donc Roglic ou encore O'Connor et même Haig, contraints à l'abandon. "On nous a volé le duel Pogacar-Roglic prévu en montagne à cause d'une botte de foin, regrette notre consultant. Je pense que c'est là que nous devons tracer la ligne : Roglic n'a pas été distancé à la force des jambes. Il a été distancé par la malchance."

Pogacar : "Le but c'était de survivre, pas de gagner du temps"

Tour de France Pinot : "On ne va pas dire que c'est miraculeux que je finisse dans le premier groupe..." IL Y A 3 HEURES