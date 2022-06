Coup pour Bryan Coquard et son équipe Cofidis. Le "Coq" ne participera pas à son sixième Tour de France. En cause le Covid-19 qui a fait son retour dans le peloton ces dernières semaines et qui a remis le doute dans toutes les têtes à quelques jours du grand départ de Copenhague ce vendredi. L'équipe nordiste a annoncé que Coquard serait remplacé par Pierre-Luc Périchon.

C'est d'autant plus cruel pour le sprinteur français que celui-ci cherche une première victoire sur le Tour de France, qui serait d'ailleurs la première de sa carrière en World Tour. Deux fois deuxième, notamment à Limoges en 2016 à quelques centimètres de Marcel Kittel, mais aussi trois fois troisième, Coquard a tourné autour sans pouvoir lever les bras. Ce ne sera pas encore pour cette année alors qu'il abordait le Tour de France confiant. Son malheur envoie Pierre-Luc Périchon sur son sixième Tour de France. Cofidis comptera sur Guillaume Martin mais aussi Ion Izagirre ou Benjamin Thomas pour décrocher un succès d'étape qui lui échappe depuis 2008 et Sylvain Chavanel.

