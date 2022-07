Bien sûr, "tant qu'on n'est pas à Paris", on ne sait jamais, selon l'adage. Mais a priori, David Gaudu n'aura rien à perdre ni à gagner lors du contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, samedi. Pas assez proche de Geraint Thomas pour espérer davantage, suffisamment loin des autres pour craindre quoi que ce soit. Le Français devrait donc finir ce Tour 2022 à la 4e place . Au pied du podium. Frustrant ? Pas une seconde.

"Certains font la fine bouche, mais je suis fier de cette quatrième place", a-t-il assuré jeudi à Hautacam, où il a coupé la ligne en cinquième position. Le Breton n'évolue pas dans la même galaxie que Jonas Vingegaard ou Tadej Pogacar, et pas tout à fait sur la même planète que Geraint Thomas (mais pas loin). "Mon combat n'était pas Vingegaard, Pogacar ou Thomas, rappelle-t-il. Mon combat, c'était Nairo (Quintana) et les autres". Ce combat, il l'a gagné, en lâchant le Colombien dans la montée finale.

Comme souvent, on a vu dans ce dernier volet pyrénéen un David Gaudu parfois dans le dur, mais toujours avec cette capacité à ne pas s'affoler à et finir fort. "C'est un coureur d'instinct, il sait bien se gérer, juge Marc Madiot, le manager de l'équipe Groupama-FDJ. Il ne va pas dans les zones où il ne faut pas pour exploser. Il a été au rendez-vous, l'équipe aussi. On a vu du bon Gaudu aujourd'hui (jeudi) et une très bonne équipe autour de lui."

Madiot : "C'était top à vivre"

David Gaudu lui-même a souvent loué le travail de ses équipiers, Valentin Madouas en tête. Ce fut le cas plus que jamais jeudi. "Le plus dur était de lâcher Nairo mais je suis tombé avec un très grand Valentin (Madouas) encore, un très grand Thibaut (Pinot)", souligne-t-il à nouveau. Madouas, désormais 12e du général, a encore abattu un travail colossal pour son leader. Thibaut Pinot, qui se lamentait la veille de ne "servir à rien" pour l'équipe, n'a pas donné sa part aux lions et, globalement, Marc Madiot a tenu à mettre tout le monde dans le même sac de louanges :

"Quand on voit qu'on en a deux dans l'échappée et six dans le groupe maillot jaune en haut de l'Aubisque, c'est quand même pas mal pour une petite équipe française. Il faut le dire de temps en temps. On a fait du bon boulot. Val' (Madouas) attend au pied de la dernière ascension pour David. Thibaut, quand il a vu qu'il ne pouvait plus jouer la gagne, il a décroché pour redonner un coup de main à David lui aussi. Il y a eu une belle implication de la part de tous les coureurs et du staff. C'était top à vivre."

Alors la Groupama-FDJ ne remportera sans doute pas d'étape, mais la performance d'ensemble de la troupe de Marc Madiot est effectivement plus que solide, pour rester sur un ton modéré. Idem pour David Gaudu. "A part deux Slovènes, il y a un coup à jouer", plaidait Madiot au départ de Copenhague. C'était un Slovène et un Danois, ou l'inverse, d'ailleurs, mais dans l'idée, il n'avait pas tort de viser le podium. Il passera selon toute vraisemblance à un Gallois près d'atteindre cet objectif que beaucoup jugeaient bien trop ambitieux. Trois semaines plus tard, il n'y a plus lieu de ricaner.

Pas de jour sans, pas de défaillance notable et une capacité à se dépasser dans l'adversité, le Finistérien a franchi un cap sur ce Tour. "Il y a des jours où ça se goupille bien, d'autres où tu n'as plus qu'à donner la fin de tes forces, relève-t-il. On ne se rend pas compte de l'intensité de l'effort pour faire quatrième du Tour. Je suis fier de cette place. On me dit que c'est le meilleur résultat d'un Français depuis 2017 et le niveau ne cesse d'augmenter." Il a raison. Certaines quatrièmes places valent des podiums. Celle-ci n'est pas loin d'en faire partie.

David Gaudu à Hautacam. Crédit: Getty Images

