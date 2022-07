32° à Mende, 34° au départ d’Albertville et plus de 38° à Carcassonne dimanche prochain… Il devrait même faire 21° au sommet du col du Galibier mercredi, alors qu’il culmine à 2642m d’altitude ! La deuxième semaine de cette 109e édition sera marquée par la canicule qui va s’abattre sur la France et sur la Grande Boucle. Si la Route d’Occitanie avait vu son parcours être modifié au dernier moment pour parer à la canicule à la suite d’une interdiction du préfet, le Tour ne risque pas de connaître pareil bouleversement. Aux coureurs de se débrouiller pour tenir bon. Car de telles températures peuvent changer beaucoup de choses au niveau des organismes.

Pogacar, peur de la chaleur ? Oui mais c’était en 2021

"La chaleur reste un facteur perturbant pour la performance, expliquait Jacky Maillot, le médecin de l’équipe Groupama-FDJ, à l’AFP lors du Tour 2019. Quand on transpire en course, on peut perdre environ un litre de sueur par heure et, quand on perd un litre, on ne peut se réhydrater que d’un demi-litre. On ne compense que la moitié de nos pertes. Il faut en tenir compte". En période de canicule, les coureurs peuvent alors boire jusqu’à 1,5 litre de boisson par heure et n’hésitent pas à se rafraîchir par tous les moyens possibles, y compris en se plaçant des sachets de glace sur la nuque. "Le plus dur, c’est lorsqu’on monte des cols parce qu’on ne va pas vite", racontait Barguil en juin pour RMC Sport.

Manque de chance, comme en 2019, la canicule fait son apparition juste avant les Alpes, qui seront rendues encore plus difficiles par les conditions. Que ce soit la 11e étape entre Albertville et le Col du Granon ou la 12e étape entre Briançon et l’Alpe d’Huez, les fortes chaleurs pourraient vite transformer ces étapes alpestres en véritables chemins de croix pour les coureurs les moins à l’aise dans ces conditions. Mais qu’en est-il des favoris ? A l’aube de cette semaine si chaude, une question est sur toutes les lèvres : la canicule peut-elle être le point faible attendu de Tadej Pogacar ? Le Slovène avouait lui-même la craindre avant le Tour 2021. "Avant le départ du Tour, il y avait une seule chose qui me faisait vraiment peur, c’était... la chaleur, avait-il avoué lors de la seconde journée de repos en Andorre. Je ne suis pas toujours très à l’aise avec elle". Cela s'était d'ailleurs vu lors de la 11e étape.

Je sais à quoi m’attendre, la chaleur ne m’effraie pas

Le 7 juillet 2021. Une date marquée d’une pierre blanche pour tous ceux qui veulent voir tomber l’ogre slovène. La seule fois où "Pogi" avait cédé du terrain en montagne sur le Tour de France 2021. Ce jour-là, le Mont Ventoux, sa caillasse et sa trentaine de degrés. Une fournaise à gravir à deux reprises qui avait notamment provoqué la grosse défaillance de David Gaudu (Groupama-FDJ), répoussé à un quart d’heure. Et, lors de la seconde ascension, dans les derniers hectomètres, Pogacar n’avait pu suivre l’ultime accélération de Vingegaard. Pour la première fois, il semblait coincer. L’arrivée étant située à Malaucène, il ne perdra rien au final mais il n’en fallait pas plus pour voir dans la chaleur le point faible de Pogacar. Seulement, voilà : ça, c’était avant.

Premier (petit) aveu de faiblesse : Pogacar a coincé dans le Ventoux face à Vingegaard

"La semaine chaude et lourde que nous venons de traverser m’a finalement rassuré, assurait-il déjà lors de cette seconde journée de repos en Andorre l’an passé. Surtout, cet "incident" a poussé le Slovène à travailler ce secteur. Sur la route, à l’ancienne. "Je ne me suis jamais entraîné dans des chambres spéciales pour travailler la chaleur, je suis quelqu’un qui estime que nous devons le faire en extérieur, sur la route, expliquait-il ce lundi lors de la deuxième journée de repos du Tour 2022. Lorsque je me suis entraîné en Slovénie en juin, il faisait très chaud. Et même avant ça ». Et toute peur de la chaleur a disparu. « Je sais à quoi m’attendre, la chaleur ne m’effraie pas", assure-t-il. En tout cas, pas plus que les autres.

Si Jonas dit qu’il est meilleur (que moi), peut-être que c’est vrai

"C’est la même chose pour tout le monde, il faudra garder son corps le plus frais possible, explique Pogacar. Personne n’aime courir 5h sous des températures pareilles". Mais certains y sont quand même plus à l’aise que d’autres. C’est en tout cas l’avis de Jonas Vingegaard, qui aurait déclaré avant le départ de Copenhague qu’il s’estimait "meilleur que Pogacar par de fortes chaleurs". "Je ne sais pas si c’est le cas, je ne suis pas si mauvais que ça quand il fait chaud, estime le Slovène. Si Jonas dit qu’il est meilleur dans ces conditions, peut-être que c’est vrai. Nous verrons bien ce qu’il en sera cette semaine". Le match est lancé. Et l’arbitre météorologique se tient près.

Pogacar : "Vingegaard est mon adversaire principal"

