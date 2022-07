Cyclisme

Tour de France 2022 - La carte de la 18e étape : une journée propice aux échappées

Dans les RP, Jacky Durand, Steve Chainel et Guillaume Di Grazia vous présentent la carte de la 18e étape du Tour de France, un parcours de 142 kilomètres entre Lourdes et Hautacam, avec une moitié de plaine, propice aux échappées, et une autre avec trois cols pyrénéens qui annoncent une fin d'étape dantesque sur des routes étroites, comme vous le verrez en images.

00:01:42, il y a 12 minutes