A neuf jours du grand départ de Copenhague, l'équipe Groupama-FDJ a d'ores et déjà abattu ses cartes, sans attendre le Championnat de France, ce week-end. La composition du groupe de huit coureurs dévoilée mercredi ne contient aucune surprise puisque le sprinter Arnaud Démare, en grande condition cette année , n'a pas été retenu, comme prévu. La formation de Marc Madiot s'articulera autour de ses deux principaux leaders, Thibaut Pinot et David Gaudu.

Il faut d'abord franchir la première semaine

"Nous avons construit notre équipe depuis cet hiver en se projetant sur le parcours que nous allons rencontrer pendant trois semaines : avant de penser à la montagne, où nous avons des atouts, il faut d'abord franchir la première semaine", explique Marc Madiot. La présence de Stefan Küng, troisième du dernier Paris-Roubaix, sera ainsi précieuse dans cette optique, entre coups de vent possibles et, bien sûr, l'étape des pavés. Il en va de même pour l'équipier modèle Olivier Le Gac.

"La sélection a été difficile car nous avions un groupe large et très compétitif, mais le choix s'est fait naturellement, ajoute Madiot. J’ai une pensée pour ceux qui ne sont pas dans la sélection, ils sont déçus, c’est normal. C’est une sélection compétitive, par rapport à un objectif, à un schéma de course et aux leaders." Pinot, Gaudu voire Valentin Madouas seront évidemment attendus en montagne. Joueront-ils le général ? Viseront-ils plutôt des étapes ? Le premier tiers du Tour pèsera forcément dans la construction de leurs objectifs.

La Groupama-FDJ pour le Tour

Coureurs :

Antoine DUCHESNE (Canada)

David GAUDU (France)

Kevin GENIETS (Luxembourg)

Stefan KÜNG (Suisse)

Olivier LE GAC (France)

Valentin MADOUAS (France)

Thibaut PINOT (France)

Michael STORER (Australie)

Directeurs sportifs :

Thierry BRICAUD

Frédéric GUESDON

Philippe MAUDUIT

Marc MADIOT

