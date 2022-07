Cyclisme

Tour de France 2022 - Le Tour bloqué par des manifestants.

TOUR DE FRANCE - La 10e étape du Tour de France a été interrompue en raison de la présence de manifestants sur la route, mardi, à 38 kilomètres de l'arrivée à Megève. La course a été neutralisée et un nouveau départ sera donné avec les écarts enregistrés au moment de l'arrêt, a annoncé la direction de course. A ce moment, Alberto Bettiol (EF-Cannondale) était en tête de course.

00:02:50, il y a une heure