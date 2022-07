L'histoire du jour

Avec cette 7e étape , un tiers du Tour 2022 a désormais été bouclé. Un bref chrono, des pavés, quelques bosses et, à présent, une véritable ascension sont derrière nous. Pourtant, dans le menu, l'entrée n'est même pas terminée. La quasi-totalité des difficultés majeures et le seul (vrai) contre-la-montre du tracé restent à venir. Autant dire le plat principal, le fromage et le dessert. Malgré tout, il n'en a pas fallu plus pour obtenir, déjà, une lecture presque limpide de la hiérarchie.

Bien sûr, il peut encore se passer beaucoup de choses. Des aléas, des chutes, des bordures, des défaillances. Mais tout indique que le destin des deux prochaines semaines s'approchera de cette première partie de Grande Boucle : un patron, Tadej Pogacar. Un concurrent principal, Jonas Vingegaard. Soit, peu ou prou, le scénario de 2021. A une différence près : pour l'heure, le Danois a toujours le Slovène dans le viseur avec seulement 35 secondes de débours.

Soyons clairs, Pogacar est plus que jamais archi-favori pour la victoire finale. Il a survolé les pavés et vient d'aligner coup sur coup deux succès dans deux registres variés. Il est le meilleur quasiment partout et, sauf à ce que Vingegaard ne nous montre de nouvelles choses dans les Alpes ou les Pyrénées, 'Pogi' est probablement son principal, pour ne pas dire son unique adversaire. Il peut perdre ce Tour. Mais qui d'autre peut le gagner ?

En revanche, l'intérêt de ce Tour de France est entre les mains (les jambes, surtout) du jeune Scandinave de la Jumbo Visma. A la pédale, il paraît le seul en mesure de rivaliser avec le maillot jaune et il possède l'équipe autour de lui pour l'aider dans cette optique (combien de temps avant que Roglic, s'il le peut physiquement, ne se mette pour de bon à son service ?). Aussi longtemps qu'il parviendra à garder à peu près le contact, le suspense sera suffisamment vivant pour que la course reste digne d'intérêt. Pour le reste, c'est-à-dire un véritable mano a mano sur trois semaines, ne soyons pas trop optimistes.

Pogacar trop fort, Vingegaard trop court, Kamna si proche : le résumé de la 7e étape

Le grand perdant : Aleksandr Vlasov

Ces deux derniers jours, Aleksandr Vlasov avait, bien malgré lui, joué avec le feu. Une crevaison sur les pavés, une chute dans le final vers Longwy… Le Russe s'en était sorti sans trop de dommages avec un débours cumulé de cinq secondes. La Planche des Belles Filles dans sa configuration "Super" a été beaucoup moins magnanime. Le leader de la Bora-Hansgrohe a été distancé à 3,8 kilomètres du sommet pour concéder 1'39'' sur la ligne. Il pointe à la 12e place du général à 2'41'' de Pogacar et à 1'31'' du podium.

L'image

C'était le gros morceau de cette 7e étape. La Super Planche des Belles Filles et ses 7km à 8,7% a fait énormément de dégâts. Le moindre souci se paie cash, à l'image du coureur sud-africain Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) qui n'a pas été en capacité de finir sur la selle et a dû terminer l'étape à pied, à côté de son vélo, après avoir connu un pépin mécanique.

C'était tellement dur que Meintjes a terminé à pied !

On a aimé

Ce duel homérique et les images offertes par Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sur le chemin en pierre de la Super Planches des Belles Filles. Longtemps devant, le Danois a fini par s'écraser sur sa machine quand le Slovène est parvenu à relancer. Superbe.

La solidité des Français dans cette première ascension d'envergure. David Gaudu et Romain Bardet ont terminé dans le Top 10, Guillaume Martin à la 13e place et Aurélien Paret-Peintre s'est également montré. Il finit 18e.

L'ambiance, une fois encore fantastique dans la station vosgienne. Notamment pour encourager l'enfant du pays, Thibaut Pinot. Sa montée a généré des décibels incomparables. Dans ce domaine, il était le maillot jaune vendredi.

On n'a pas aimé

Précisément que Thibaut Pinot n'ait pas été en mesure d'être davantage acteur sur cette étape. A la pédale, il n'avait cependant pas les moyens de rivaliser. Pas de panique pour autant. "Il me manque encore quelques jours" a-t-il estimé pour être à 100%. Rendez-vous dans les Alpes, alors ?

Trois stats à retenir

2. Tadej Pogacar est devenu ce vendredi le recordman de succès sur La Planche des Belles Filles. Il est le premier à triompher deux fois de la montée vosgienne, au programme du Tour pour la sixième fois en 2022.

4. Sans Egan Bernal, nous pensions que les INEOS Grenadiers seraient moins forts. C'est sans doute vrai mais l'équipe britannique place quatre hommes (dans l'ordre : Thomas, A. Yates, Pidcock et Martinez) dans le Top 10 du général après cette 7e étape.

5. Jamais David Gaudu n'avait été si bien placé Jamais David Gaudu n'avait été si bien placé au classement général sur le Tour de France. Cinquième à 1'31'' de Tadej Pogacar, le Breton n'est qu'à 21 secondes de Geraint Thomas et du podium.

La décla : Tadej Pogacar

Je crois que Jonas Vingegaard est mon adversaire principal. Aujourd'hui c'est l'un des, si ce n'est le meilleur grimpeur du monde.

Juste pour savoir...

Romain Bardet ne joue pas le général, vraiment ?

Combien de temps Roglic tiendra-t-il ? Le Slovène n'a pas caché qu'il souffrait le martyr. Les jambes tournent plutôt bien. Le haut du corps, c'est autre chose.

Chez Ineos, trop de leaders tue le leader ? A voir.

Le débat autour de la présumée faiblesse de l'équipe de Pogacar, ça ne vous rappelle rien ? Nous, si. Il y a eu le même l'an dernier. On connait tous la suite.

Le quiz du jour

La réponse à la question d'hier était Cadel Evans. L'Australien avait fini deuxième derrière Chris Froome lors de la toute première arrivée à la Planche.

La question de ce samedi est en image. Alors que le Tour arrive en Suisse, qui est ce coureur helvète qui avait particulièrement brillé sur une édition de la Grande Boucle dans les années 80 en remportant deux étapes avant de finir 6e à Paris ?

Qui est-ce ? Crédit: Getty Images

Le sondage du jour

