22 équipes, 176 coureurs au départ, un objectif : le maillot jaune. Pour sa 185e édition, le Tour de France réunira encore quelques uns, si ce n'est le gratin du cyclisme mondial. Vainqueur en 2020 et 2021, l'ogre Tadej Pogacar sera l'homme à abattre.

Roglic, Van Aert, Alaphilippe, van der Poel, Vingegaard, Gaudu et tous les autres : voici le tableau de bord avec la start list des équipes et des coureurs engagés sur ce Tour de France 2022.

Les équipes de ce Tour de France 2022 (du 1er au 24 juillet) :

UAE Team Emirates

à venir

Jumbo-Visma

Primoz Roglic (SLO)

Wout van Aert (BEL)

Tiesj Benoot (BEL)

Steven Kruijswijk (PBS)

Sepp Kuss (USA)

Christophe Laporte (FRA)

Jonas Vingegaard (DAN)

Nathan van Hooydonck (BEL)

Groupama-FDJ

Antoine Duchesne (CAN)

Valentin Madouas (FRA)

Olivier Le Gac (FRA)

Michael Storer (AUS)

Kevin Geniets (LUX)

David Gaudu (FRA)

Thibaut Pinot (FRA)

Stefan Küng (SUI)

Lotto-Soudal

Frederik Frison (BEL)

Philippe Gilbert (BEL)

Reinardt Janse van Rensburg (AFS)

Brent Van Moer (BEL)

Caleb Ewan (AUS)

Florian Vermeersch (BEL)

Andreas Kron (DAN)

Israel-Premier Tech

Jakob Fuglsang (DAN)

Daryl Impey (AFS)

Krists Neilands (LET)

Hugo Houle (CAN)

Chris Froome (GBR)

Michael Woods (CAN)

Simon Clarke (AUS)

Omer Goldstein (ISR)

Quick-Step Alpha Vinyl Team

à venir

Alpecin-Deuceuninck

à venir

AG2R Citroën Team

à venir

Cofidis

à venir

Team Arkéa Samsic

à venir

Trek-Segafredo

à venir

Team BikeExchange-Jayco

à venir

TotalEnergies

à venir

Bahrain-Victorious

à venir

INEOS-Grenadiers

à venir

Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

à venir

Astana Qazaqstan Team

à venir

BORA - hansgrohe

à venir

Movistar Team

à venir

EF Education-EasyPost

à venir

Team DSM

à venir

B&B Hotels - KTM

à venir

