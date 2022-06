." Avant le Tour d'Italie, Romain Bardet (Team DSM) avait eu ces mots à notre micro. Il ne voulait pas voir plus loin que le Tour d'Italie et refusait de se projeter sur la grande messe de juillet, le Tour de France. Le Giro est passé, il s'est achevé dans les circonstances que l'on connaît pour lui , et désormais le grimpeur français peut penser à la Grande Boucle. Oui, il sera au départ de Copenhague (Danemark), le 1er juillet prochain.