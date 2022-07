Thibaut Pinot s'est montré "forcément déçu" de n'avoir pu jouer les premiers rôles dans la septième étape du Tour de France, vendredi, mais a apprécié l'ambiance et remercié le public qui l'a acclamé dans la montée de la Planche des Belles Filles.

Ad

"L'ambiance, comme toujours, est magique. Eux (le public) ont été à la hauteur, pas moi, et c'est dommage", a regretté le Franc-Comtois de l'équipe Groupama-FDJ, qui habite à une vingtaine de kilomètres de la station de la Haute-Saône. "Je les remercie, ç'a été encore un grand moment", a ajouté le héros local présent à chacune des six arrivées du Tour à la Planche des Belles Filles, sa montée fétiche.

Tour de France Bouchard, premier abandon pour Covid IL Y A 3 HEURES

"Je suis forcément déçu car on espère toujours mieux. Mais je savais ne pas être à cent pour cent. Il me faudra encore quelques jours", a ajouté Pinot, qui a franchi la ligne en 31e position, à près de deux minutes et demie de Tadej Pogacar. Son meilleur résultat reste sa deuxième place en 2014, derrière l'Italien Vincenzo Nibali.

Les regrets de 2014

"C'était ma chance de gagner même si Nibali était très, très fort", a estimé le Français dans le quotidien régional L'Est Républicain. "J'avais de bonnes jambes et quand il a attaqué, j'ai manqué de confiance en moi. Je n'ai même pas essayé de le suivre alors que je pense que j'en avais la possibilité car, au final, dans le dernier mur, c'est moi qui monte le plus vite et je lui reprends du temps."

Vendredi, Pinot a relativisé son classement et rappelé la priorité de l'équipe axée sur David Gaudu. "Quand on pense à prendre l'échappée, on laisse beaucoup de cartouches dans la première heure et ça se paye dans le final. Mais l'important est ailleurs : David a fait une belle montée et il est toujours dans le coup."

Le duel a été somptueux : Pogacar a puisé loin pour dépasser Vingegaard au sommet

Tour de France Wiggins : "Le Tour est fini à moins d'une chute, on parle de Pogacar, pas de Mickey Mouse" IL Y A 13 HEURES