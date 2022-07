Cyclisme

TOUR DE FRANCE 2022 - Thévenet : "Avec deux Français dans les cinq premiers sur les Champs, on serait déjà bien content"

Après 9 étapes dans le Tour de France 2022, aucun Français n'a encore réussi à remporter une victoire au soir de la première semaine de course. Pour Bernard Thévenet, invité de Bistrot Vélo, avoir David Gaudu et Romain Bardet proche du Top 5 est une véritable aubaine, et encore plus s'ils parvenaient à entrer dans le Top 5 de la Grande Boucle au soir de la dernière étape sur les Champs-Elysées.

00:03:38, il y a 4 heures