10e étape

Ville départ : Morzine Les Portes du Soleil

Ville arrivée : Megève

Distance : 148,1 km

Heure de départ : 13h30

Heure d'arrivée (prévision) : 16h57

Type : Accidentée

Le profil

Au lendemain de la deuxième journée de repos, nouvelle étape difficile au programme. Trop dur pour les sprinteurs et les puncheurs, trop facile pour les purs grimpeurs, mal placé pour les favoris, à la veille du Granon, ce dixième opus a tout pour sourire à une échappée. Mais il faudra malgré tout être costaud pour avoir une chance de gagner.

L’étape est courte, mais sera usante avec pas moins de 64 kilomètres d’ascension, répertoriée ou non. On restera le plus souvent sur de longs faux-plats, mais la montée finale vers l’altiport de Megève (19km à 4%), très irrégulière, proposera elle de vrais pourcentages, avec plusieurs kilomètres à 7%. De quoi favoriser les desseins d’un grimpeur loin au général.

La principale difficulté

Montée vers Megève

2e catégorie

Longueur : 19,2 km

Pente moyenne : 4,1 %

Kilomètre 145,9

Les autres difficultés

Côte de Chevenoz (4e catégorie, 2,2 km à 2,9%)

Col de Jambaz (3e catégorie, 6,7 km à 3,8%)

Côte de Châtillon-sur-Cluses (4e catégorie, 4,5 km à 3,9%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 10e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

