11e étape

Ville départ : Albertville

Ville arrivée : Col du Granon Serre Chevalier

Distance : 151,7 km

Heure de départ : 12h15

Heure d'arrivée (prévision) : 16h40

Type : Montagne

Le profil

Trente-six ans après, revoici le Col du Granon au programme du Tour de France ! Disparu des radars depuis son passage sur le Tour 1986, ce géant des Alpes proposera aux coureurs une montée finale de 11,3km à 9,2%, sur une route ne proposant aucun répit avec des pentes ne descendant jamais en-dessous des 8%, le tout en très haute altitude (2413m). Un véritable monstre qui conclura cette 11e étape des plus terribles. Car le Granon ne sera même pas le toit de cette journée, puisqu’il faudra auparavant gravir le col du Galibier (17,7km à 6,9%) par son versant le plus dur, par le col du Télégraphe (11,9km à 7,1km). Les écarts se compteront en minutes et un mauvais jour coûtera toute chance de gagner le Tour.

Les difficultés

Lacets de Montvernier

2e catégorie

Longueur : 3,4 km

Pente moyenne : 8,2%

Kilomètre 49,9 (début de l'ascension à 46 km de l'arrivée)

Col du Télégraphe

1re catégorie

Longueur : 11,9 km

Pente moyenne : 7,1 %

Kilomètre 70,7 km (début de l'ascension à 81 km de l'arrivée)

Col du Galibier

Hors catégorie

Longueur : 17,7 km

Pente moyenne : 6,9 %

Kilomètre 88,3 (début de l'ascension à 63,4 km de l'arrivée)

Col du Granon

Hors catégorie

Longueur : 11,3 km

Pente moyenne : 9,2 %

Kilomètre 139,1 (début de l'ascension à 12,6 km de l'arrivée)

La carte

Comment regarder l'étape ?

