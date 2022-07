13e étape

Ville départ : Le Bourg-d'Oisans

Ville arrivée : Saint-Etienne

Distance : 192,6 km

Heure de départ : 13h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h26

Type : Plat

Ad

Le profil

Tour de France Le profil, les horaires, la carte : Tout savoir sur la 10e étape IL Y A 17 MINUTES

A la sortie des Alpes, les sprinteurs retrouveront un terrain qui pourraient leur permettre de s’exprimer mais il n’est pas certain pour autant que l’on ait droit à une arrivée massive dans la capitale du Forez. Les trois ascensions répertoriées ainsi que la fatigue accumulée les derniers jours dans les Alpes et les longs faux-plats menant à Saint-Etienne pourraient bien piéger les sprinteurs les plus exténués. En sortie de massif, il ne faudra pas non plus oublier d’aller rechercher la grosse échappée qui se formera dans la côte de Brié, juste avant Grenoble. L’étape se jouera au sprint, cela ne fait que peu de doute. Mais qui sera encore présent ? Toute la question est là.

Les difficultés

Côte de Brié (3e catégorie, 2,4 km à 6,9%)

Col de Parménie (2e catégorie, 5,1 km à 6,6%)

Côte de Saint-Ronain-en-Gal (3e catégorie, 6,6 km à 4,5%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 13e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France Le profil, les horaires, la carte : Tout savoir sur la 8e étape IL Y A 17 MINUTES