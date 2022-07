15e étape

Ville départ : Rodez

Ville arrivée : Carcassonne

Distance : 202,5 km

Heure de départ : 13h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h39

Type : Plat

Ad

Le profil

Tour de France Le profil, les horaires, la carte : Tout savoir sur la 10e étape IL Y A 17 MINUTES

Nouvelle journée de plaine et nouvelle journée difficile pour les sprinteurs. Il ne serait pas surprenant de les voir triompher à Carcassonne mais il faudra toutefois s’accrocher avant cela. Car le terrain est encore difficile, que ce soit dans les 70 premiers kilomètres très vallonnés ou dans le final, avec la côte des Cammazes (3e cat), officiellement de 5,5km à 3,9% mais réellement deux fois plus longue. Avec son sommet à 48 km de l’arrivée, une descente avec plusieurs coups de cul qui compliqueront leur retour et seulement 13 km de plat pour finir, les sprinteurs devront lutter pour pouvoir se jouer la victoire. D’autant qu’à la veille de la dernière journée de repos, tout le monde pourra jeter toutes ses forces dans la bataille.

Les difficultés

Côte d'Ambialet (4e catégorie, 4,4 km à 4,6%)

Côte des Cammazes (3e catégorie, 5,1 km à 4,1%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 15e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France Le profil, les horaires, la carte : Tout savoir sur la 8e étape IL Y A 18 MINUTES