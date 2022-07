16e étape

Ville départ : Carcassonne

Ville arrivée : Foix

Distance : 178,5 km

Heure de départ : 12h40

Heure d'arrivée (prévision) : 16h58

Type : Montagne

Le profil

Il ne faudra pas avoir mal digéré l'ultime journée de repos. Si l'entrée dans les Pyrénées est loin d'être insurmontable, avec seulement deux cols au programme, ceux-ci sont suffisamment difficiles pour piéger certains leaders. Après plus de 100km dans la vallée de l'Aude puis de l'Ariège, les coureurs retrouveront dans le final le Port de Lers (11,4km à 7%) mais surtout le Mur de Péguère (9,3km à 7,9%) et ses trois derniers kilomètres à plus de 10%. Un moment idéal pour placer une attaque puisqu'il ne restera au sommet que 27 kilomètres pour rejoindre Foix, majoritairement en descente. Mais l'étape semble toutefois plus taillée pour la victoire d'une échappée que pour un coup de force des favoris. Surtout à la vue de la suite du programme.

Les difficultés

Côte de Saint-Hilaire (4e cat, 1,5km à 6,6%)

Col de l'Espinas (3e cat, 5,3km à 5%)

Port de Lers

1re catégorie

Longueur : 11,4 km

Pente moyenne : 7%

Kilomètre 125,1 (début de l'ascension à 113 km de l'arrivée)



Mur de Péguère

1re cat

Longueur : 9,3km

Pente moyenne : 7,9%

Kilomètre 151,3 (débute de l'ascension à 141 km de l'arrivée)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 16e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

