17e étape

Ville départ : Saint-Gaudens

Ville arrivée : Peyragudes

Distance : 129,7 km

Heure de départ : 13h25

Heure d'arrivée (prévision) : 16h50

Type : Montagne

Le profil

Gare à l'indigestion de cols ! Après un nouveau départ en plaine, une caractéristique récurrente sur ces étapes pyrénéennes, les coureurs devront affronter pas moins de quatre ascensions dans les 76 derniers kilomètres, qui n'offriront pas le moindre répit. Du col d'Aspin (1re cat) à la montée finale vers l'altiport de Peyragudes (8km à 7,8%) en passant par l'irrégulière Hourquette d'Ancizan (2e cat) et le col de Val Louron-Azet (1re cat), le peloton sera en terrain connu, sur des pentes loin d'être les plus difficiles de cette édition 2022 mais l'enchainement des ascensions, la fatigue accumulée depuis ces 16 jours de course et le final en apothéose (400m à 15%) à l'altiport de Peyragudes ne pourront que favoriser le spectacle. Surtout sur un format aussi resserré.

Les difficultés

Col d'Aspin (1re cat, 12km à 6,5%)

Hourquette d'Ancizan (2e cat, 8,2km à 5,1%)

Col de Val Louron-Azet (1re cat, 10,7km à 6,8%)

Peuragudes (1re cat, 8km à 7,8%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 16e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

