19e étape

Ville départ : Castelnau-Magnoac

Ville arrivée : Cahors

Distance : 188,3 km

Heure de départ : 13h10

Heure d'arrivée (prévision) : 17h16

Type : Plaine

Le profil

A la vue du terrain proposé, ce 19e opus a tout pour sourire aux sprinteurs, frustrés depuis la 15e étape et plus globalement depuis le départ de ce Tour de France. Mais, historiquement, l'étape de plaine en sortie du dernier massif montagneux n'a pas toujours souri aux bolides du peloton, loin de là. Cela avait notamment été le cas pour Matej Mohoric à Libourne l'an passé, pour Soren Kragh Andersen à Champagnole en 2020 ou encore pour Edvald Boasson Hagen à Salon-de-Provence en 2017, tous vainqueur en échappée. Un scénario qui pourrait encore se répéter à Cahors, même si le profil semble toutefois encore un peu plus favorable aux sprinteurs que l'an dernier. Mais c'est bien la fatigue qui décidera de l'issue de cette étape.

Les difficultés

Côte de la cité médiévale de Lauzerte (4e cat, 2km à 6,2%)

Côte de Saint-Daunès (4e cat, 1,6km à 6,3%)

La palette des RP

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 16e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

