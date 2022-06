1re étape

Ville départ : Copenhague

Ville arrivée : Copenhague

Distance : 13,2 km

Heure de départ : 16h

Heure d'arrivée (prévision) : 19h10

Type : Contre-la-montre individuel

Le profil

Pour la première fois depuis cinq ans et le départ de Dusseldörf en 2017, le Tour s’ouvrira sur un contre-la-montre individuel et devrait logiquement sacrer un pur spécialiste de l’exercice. Complètement plat, ce premier acte multipliera certes les virages dans la capitale danoise - et il faudra s’en méfier pour les favoris - mais rien qui ne devrait empêcher les meilleurs rouleurs mondiaux de se disputer le premier maillot jaune de cette édition 2022. Ce chrono devrait également établir une première hiérarchie entre les candidats à la victoire finale, même s’il serait surprenant de voir des favoris concéder plus d’une trentaine de secondes.

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 1re étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

