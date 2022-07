18e étape

Ville départ : Lacapelle-Marival

Ville arrivée : Rocamadour

Distance : 40,7 km

Heure du premier départ : 13h05

Heure de la dernière arrivée (prévision) : 17h49

Type : Contre-la-montre individuel

Le profil

Comme en 2020, en 2018 et en 2017, le Tour de France aura droit à un chrono à la veille de l'arrivée. Entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, le terrain sera globalement mal plat, jamais vraiment montant mais jamais vraiment plat non plus, usant et, surtout, long. Avec ses 40,7 kilomètres, il s'agira du plus long chrono vu sur le Tour depuis 2012 ! Autant dire qu'il faudra bien savoir gérer son effort, notamment en vue du final vallonné, avec la côte de Magès (1,6km à 4,7%) et surtout la côte de l'Hospitalet (1,5km à 7,8%), qui mènera à la ligne d'arrivée dans la vieille ville de Rocamadour. Si le maillot jaune n'est pas un spécialiste de l'exercice solitaire, il pourrait bien être renversé à la veille de l'arrivée.

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 16e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

