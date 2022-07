2e étape

Ville départ : Roskilde

Ville arrivée : Nyborg

Distance : 202,2 km

Heure de départ : 12h15

Heure d'arrivée (prévision) : 16h59

Type : Plat

Ad

Le profil

Tour de France Sur le pont du Grand Belt : "On n'a pas le Tourmalet mais on a beaucoup de vent" IL Y A UNE HEURE

C’est l’une des étapes les plus plates de cette édition et c’est pourtant l’une des plus excitantes sur le papier. La faute à la présence dans le final du Pont du Grand Belt à 21km de l’arrivée. Si la route jusqu’à celui-ci présente peu de difficultés malgré trois ascensions qui décerneront le premier maillot à pois, les routes du Grand Belt seront elles fortement exposées au vent et des bordures sont plus que probables sur cette fin d’étape, où il sera impossible de se cacher et où le placement sera primordial. Les trois derniers kilomètres seront plus à l’abri et permettront plus facilement la mise en place pour l’emballage final. Si tant est que les sprinteurs soient encore là. Et soient accompagnés.

La palette des RP : Qu'attendre de ce fameux pont ?

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 2e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France "Mieux vaut être un peu plus lent que par terre" : les ténors ont tous eu peur de la chute IL Y A 3 HEURES