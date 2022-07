3e étape

Ville départ : Velje

Ville arrivée : Sønderborg

Distance : 202,2 km

Heure de départ : 13h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h12

Type : Plat

Ad

Le profil

Tour de France Qui veut la peau des sprinteurs ? IL Y A UNE HEURE

Pour la troisième et dernière étape au Danemark, le scénario devrait être beaucoup plus classique. La route vers Sonderborg est certes plus "mal plate" que la veille, mais n’est pas plus difficile pour autant. A la veille de la première journée de repos, les sprinteurs auront à cœur de se disputer une première véritable arrivée massive et il serait surprenant de les voir la rater, d’autant qu’il leur faudra probablement attendre jusqu’à la 13e étape pour retrouver pareille opportunité.

Les difficultés

Côte de Koldingvej (1,1 km à 3,4%)

Côte de Hejlsminde Strand (800m à 5,5%)

Côte de Genner Strand (1,7 km à 3,4%)

La palette des RP

La palette des RP : une étape pour les sprinteurs mais un virage qui peut tout changer dans le final

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 3e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France Julian qui ? Quick-Step a éteint les critiques IL Y A 4 HEURES