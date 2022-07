4e étape

Ville départ : Dunkerque

Ville arrivée : Calais

Distance : 171,5 km

Heure de départ : 13h15

Heure d'arrivée (prévision) : 17h14

Type : Accidentée

Ad

Tour de France "L'une des plus belles arrivées du Tour ? Le sommet du Galibier en 2011" IL Y A 3 HEURES

Le profil

Scénario plus qu’indécis en vue. Entre Dunkerque et Calais, c’est un peloton frais qui retrouvera un terrain vallonné dans les monts du Boulonnais. Si la majeure partie des ascensions sont situées loin de l’arrivée, à l’image du Mont Cassel placé après 30km de course, elles fatigueront les organismes des sprinteurs avant un final en deux temps, avec le non-répertorié Mont de la Louve (1,9km à 4,8%) puis la côte du Cap Blanc-Nez (4e cat, 1km à 7,2%). Avec un sommet à 11km de l’arrivée, c’est une occasion idéale pour les puncheurs de piéger les sprinteurs les plus complets. Mais une arrivée en plus ou moins gros comité reste envisageable. A condition que le vent ne vienne pas lui aussi se mêler à la partie dans le final.

Les difficultés

Côte de Cassel (4e cat, 1,7km à 4,2%)

Côte de Rémilly-Wirquin (4e cat, 1,1km à 6,8%)

Côte de Nielles-lès-Blequin (4e cat, 1,1km à 7,7%)

Côte de Harlettes (4e cat, 1,3km à 6%)

Côte du Ventus (4e cat, 1,1km à 4,8%)

Côte du Cap Blanc-Nez (4e cat, 900m à 7,5%)

La palette des RP

La palette des RP : Cap Blanc-Nez est un chantier mais tout devrait se jouer dans l'ultime virage

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 4e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct et en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

Tour de France "La Planche des Belles Filles, une superbe découverte" IL Y A 3 HEURES