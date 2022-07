7e étape

Ville départ : Tomblaine

Ville arrivée : La Super Planche des Belles Filles

Distance : 176,3 km

Heure de départ : 13h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h17

Type : Montagne

Le profil

Après les pièges du Danemark et du Nord de la France, les favoris du Tour retrouveront un terrain beaucoup plus connu, avec l’arrivée au sommet de la Super Planche des Belles Filles, empruntée dans cette configuration pour la première fois en 2019 avec la victoire en échappée de Dylan Teuns.

Si le reste de l’étape n’offrira qu’un minimum de difficulté, la montée se suffira à elle-même avec ses pentes sévères (7km à 8,7%) et ses passages à plus de 20% dans le final. Nouveau classique en puissance de la Grande Boucle, la Planche des Belles Filles n’a jamais déçu jusqu’ici, créant toujours une vraie sélection parmi les favoris. Encore plus avec son dernier kilomètre en chemin de terre jusqu’à la Super Planche. Une occasion idéale pour les grimpeurs piégés en début de semaine de commencer à rattraper leur retard.

La principale difficulté du jour

La Super Planche des Belles Filles

1re catégorie

Longueur : 7 km

Pente moyenne : 8,7%

Kilomètre 169,3 (7 km de l'arrivée)

Les autres difficultés

Col de la Grosse Pierre (3e catégorie, 3,1 km à 6,4%)

Col des Croix (3e catégorie, 3,2 km à 6,3%)

La palette des RP

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 7e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

