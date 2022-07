8e étape

Ville départ : Dole

Ville arrivée : Lausanne (Suisse)

Distance : 186,3 km

Heure de départ : 13h05

Heure d'arrivée (prévision) : 17h28

Type : Accidentée

Le profil

Les puncheurs devraient être à l’honneur sur cette première étape suisse du week-end. Si la première moitié d’étape est très exigeante, étant presque en constante montée pour dépasser les 1000m d’altitude, avec notamment la côte des Rousses (6,7km à 5%), la seconde partie est descendante pour revenir sur Lausanne.

Tout devrait se jouer dans la montée finale, la côte du Stade Olympique. Une ascension dont les caractéristiques officielles (4,8km à 4,6%) ne disent pas grand-chose de sa difficulté. Très irrégulière, alternant passages à plus de 12% et petite descente, avec un kilomètre à plus de 9% pour mener à la flamme rouge, cette côte ne laisse pas la moindre chance aux sprinteurs qui passent bien les bosses. Les puncheurs devraient être à la fête, même si une échappée aura toutes ses chances vu le profil usant de l’étape.

Les difficultés

Côte du Maréchet (4e catégorie, 2 km à 5,7%)

Côte des Rousses (3e catégorie, 6,7 km à 5%)

Col de Pétra Félix (4e catégorie, 2,4 km à 1,5%)

Côte du Stade olympique (3e catégorie, 4,8 km à 4,6%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 8e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

