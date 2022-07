9e étape

Ville départ : Aigle (Suisse)

Ville arrivée : Châtel Les Portes du Soleil

Distance : 192,9 km

Heure de départ : 12h30

Heure d'arrivée (prévision) : 17h28

Type : Montagne

Le profil

Nouvelle étape franco-suisse avec une nouvelle arrivée en bosse du côté de Châtel, similaire à celle de la veille (4km à 4,6%). Mais c’est bien sa seule similitude avec l’étape de la veille car ce 9e opus sera bien plus montagneux, en tout cas dans sa seconde partie.

L’enchainement de l’irrégulier col des Mosses (2e cat) et du pentu (7,6% de moyenne) Col de la Croix (1re cat) devrait déjà faire des dégâts avant même d’arriver au pied du Pas de Morgins (1re cat), dont les 11 premiers kilomètres sont à plus de 7%. De quoi permettre aux favoris de s’expliquer de « loin » (le sommet sera à 10km de l’arrivée), surtout à la veille de la deuxième journée de repos. L’étape n’est peut-être pas la plus sexy sur le papier mais il faudra s’en méfier. Même si la victoire d’une échappée reste le scénario le plus probable.

La principale difficulté

Pas de Morgins

1re catégorie

Longueur : 15,4 km

Pente moyenne : 6,1 %

Kilomètre 183,1





Les autres difficultés

Côte de Bellevue (4e catégorie, 4,6 km à 4%)

Col des Mosses (2e catégorie, 13,3 km à 4,1%)

Col de la Croix (1re catégorie, 8,1 km à 7,6%)

La carte

Comment regarder l'étape ?

La 9e étape du Tour de France 2022 sera à suivre en direct en intégralité sur la chaîne Eurosport 1 et sur l'application Eurosport.

