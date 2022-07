Si on lui avait dit le 20 mai dernier qu’il serait 6e du Tour de France au soir de la 9e étape, pas sûr qu’il nous aurait crus. C’est pourtant la situation idéale dans laquelle se trouve Romain Bardet, alors que le peloton s’offre une deuxième journée de repos bien méritée après une semaine éreintante. Globalement assez discret mais toujours placé, le Français de la DSM a réalisé une première partie de Tour de France parfaite, sans fausse note si ce n’est cette chute sur la 8e étape, entre Dôle et Lausanne. Une chute qui ne semble plus vraiment l’inquiéter.

Un peu de mal à plier la jambe gauche, mais une fois sur le vélo ça va mieux

"Dimanche, j'ai senti une légère gêne et ce matin c'est un peu plus raide, donc le repos tombe à point nommé, assure t-il. J'ai un peu de mal à plier la jambe gauche, mais une fois sur le vélo ça va mieux. Si ça reste comme ça, ça devrait aller". Pris dans une grosse chute qui a notamment forcé son coéquipier Kevin Vermaerke à quitter la route du Tour de France, le Français semble donc avoir évité le pire. "Je ne pense pas que ce soit très inquiétant, avoue le Tricolore. Mais il reste deux semaines de course". Et non des moindres puisque la Grande Boucle n’a pas encore abordé les grands cols alpins puis pyrénéens.

"Le Tour a déjà été assez intense jusqu'ici, mais en termes de dénivelé et de montées ce n'était absolument pas comparable à ce qui nous attend, analyse Bardet. Mercredi (vers le Granon) et jeudi (vers l’Alpe d’Huez) seront deux étapes très dures, qui feront la différence". Deux étapes qui correspondent bien aux qualités du Français de la DSM, excellent grimpeur qui adore les enchaînements de cols. Mis en confiance par sa performance sur la Super Planche des Belles Filles (8e à 21’’ du vainqueur) où il avait vécu un calvaire en 2019 (1’09’’ de perdues alors), Bardet occupe donc actuellement la 6e place du général, à 1’39’’ du maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

On verra en montagne quels peuvent être le objectifs

Surtout, le Tricolore n’est qu’à une vingtaine de secondes du podium et de la troisième place actuellement occupée par Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). De quoi ambitionner de retrouver à Paris le podium du Tour de France, cinq après (2e en 2016 et 2017) ? "Les plans n'ont pas changé, assure-il. Je n'ai jamais dit que j’allais me laisser décrocher volontairement. Je tiens à garder toutes les options possibles. Nous arrivons seulement dans la montagne et sur les étapes décisives. Nous verrons bien quels peuvent être les objectifs à ce moment-là". Comprenez que Romain Bardet compte bien se battre au maximum pour jouer le classement général du Tour, sans chercher à se mettre de pression pour autant. Et il a bien raison.

