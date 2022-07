Il n’y a bien que les étapes dont Wout Van Aert ne truste pas encore la tête du classement. Maillot jaune du Tour de France, également leader du classement par points (même s’il "laisse" le maillot vert sur les épaules de son dauphin, Jakobsen), le Belge de la Jumbo-Visma est également le coureur à avoir accumulé le plus de primes au cours de ce Grand Départ au Danemark.

Ad

Il n’a pourtant pas gagné d’étape – performance qui rapporte on le rappelle 11 000 euros – mais ses trois deuxièmes places, ses deux jours en jaune et en vert lui ont tout de même permis d’accumuler la modique somme de 20 300 euros. Rien de bien majeur vu le montant décerné au vainqueur final (un demi-million) mais cela lui permet tout de même de devancer les deux coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl vainqueurs d’étapes, Fabio Jakobsen (13 830 euros) et Yves Lampaert (13 600 euros). Troisième et ultime coureur à avoir levé les bras dans ce Grand Départ, Dylan Groenewegen (Team Bike Exchange – Jayco) reste au pied du podium avec ses 11 670 euros.

Tour de France Combien gagne le vainqueur du Tour de France ? 24/06/2022 À 18:12

1270 euros pour le meilleur Français

Tenant du titre et coureur le plus primé sur l’édition 2021, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) occupe pour l’heure "seulement" la 8e place, avec un gain (4 400 euros) quasiment cinq fois inférieur à celui de Van Aert. Mais le Slovène est loin de son terrain. Magnus Cort Nielsen connaissait lui parfaitement celui du Grand Départ, chez lui au Danemark, et le coureur de la formation EF Education Easy-Post en a bien profité, glanant 6 540 euros grâce à ses deux échappées, ses passages en tête au sommet des côtes et ses deux jours avec le maillot à pois.

Magnus Cort Nielsen (EF Education-Easy Post) Crédit: Getty Images

Le triptyque danois n’a pas été aussi fructueux pour les Français, absents des échappées et de la course aux victoires d’étapes globalement. Du coup, le Tricolore le plus primé est Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), qui aura accumulé 1 270 euros grâce à ses places dans les deux sprints massifs. Au classement par équipes, la Quick-Step Alpha Vinyl domine sans surprise avec 28 030 euros de gains, devant la Jumbo-Visma (25 580 euros) et la BikeExchange-Jayco (11 970 euros).

Le classement individuel des primes :

1. Wout van Aert (Jumbo-Visma), avec 20 300 euros

2. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), 13 830 euro,

3. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl), 13 600 euros

4. Dylan Groenewegen (Team Bike Exchange - Jayco), 11 670 euros

5. Magnus Cort Nielsen (EF Education - Easy Post), 6 540 euros

6. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), 4 630 euros

7. Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 4 550 euros

8. Tadej Pogacar (UAE-Emirates), 4 400 euros

9. Sven Erik Bystrom (Intermarché Wanty Gobert Matériaux), 3 500 euros

10. Peter Sagan (TotalEnergies), 2 280 euros

…

14. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), 1 270 euros

Le classement par équipes des primes :

1. Quick-Step Alpha Vinyl, avec 28 030 euros

2. Jumbo-Visma, 25 580 euros

3. Team Bike Exchange – Jayco, 11 970 euros

4. Trek-Segafredo, 7 470 euros

5. EF Education - Easy Post, 6 840 euros

…

10. TotalEnergies, 2 280 euros

Tour de France Les gagnants et les perdants du Grand Départ danois IL Y A 2 HEURES