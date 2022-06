Le 109e Grand Départ du Tour de France est le 24e organisé à l’étranger , le premier au Danemark. Depuis Copenhague, le Kongeriget (“royaume”) rejoint les Pays-Bas, la Belgique ou encore l’Espagne à l’occasion de la mise en route la plus septentrionale de l’histoire de la Grande Boucle (Dublin 1998 est battue de peu). La plus éloignée de Paris, aussi, avec un peu plus de 1000km à vol d’oiseau pour relier les capitales française et danoise, contre 970 pour Porto Vecchio (2013).

La grande caravane du Tour migre vers le nord, et c’est parfaitement naturel aux yeux des promoteurs de cette grande première. Après tout, Copenhague se revendique comme la ville la plus favorable aux cyclistes urbains. Hors de la capitale, les terres balayées par le vent ont fait émerger une génération exceptionnelle de talents, de l’île orientale de Bornholm, où Magnus Cort Nielsen a fait ses classes, jusqu’à la côte ouest de Thy, berceau de Jonas Vingegaard, en passant par Holbæk, où Mads Pedersen a grandi et où le peloton évoluera lors de la 2e étape.



C’est énorme”, se réjouit le champion du monde 2019 à l’approche d’un Grand Départ à l’occasion duquel il rêve du maillot jaune. “Au Danemark, on dit que le Tour de France marque le début de l’été et beaucoup de gens le suivent. Alors avoir trois étapes ici, c’est vraiment particulier. C’est génial de voir l’excitation monter. J'attends des foules de spectateurs pour une grande fête.” Ce devrait être le cas dès vendredi, à Copenhague. Samedi, la symphonie sera totale à Roskilde, qui tient son festival de musique cette semaine (têtes d’affiche : The Strokes, Dua Lipa, Tyler, the Creator…).

Les années dorées après les années frelatées

Selon les derniers décomptes, à confirmer au gré des ajustements de dernière minute d’ici vendredi, ils seront dix coureurs danois à filer dans les rues de Copenhague, où Arnaud Démare s’est consacré champion du monde Espoirs en 2011. “On vit des années dorées”, se réjouit le sélectionneur danois Anders Lund. En charge des équipes masculines espoirs et élite, l’ancien coureur de la CSC/Saxo célèbre la qualité et la quantité du vivier à sa disposition : “Le cyclisme danois n’a jamais eu autant de pros dans le World Tour. Et je pense également que le niveau individuel est inédit.”

Lui-même originaire de Copenhague, Lund (vice-champion du monde junior en 2003) observe depuis une trentaine d’années l’évolution du cyclisme danois, de ses champions (y compris déchus) et de ses infrastructures, de plus en plus solides. Enfant, il admirait Rolf Sorensen, vice-champion olympique en 1996, quatre fois dans le top 10 des Mondiaux. “Je trouvais ça fascinant d’avoir un Danois dans le coup avec les meilleurs”, se souvient-il.

Lund est ensuite inspiré par “les Danois des années 1990 qui ont commencé à être performants sur le Tour.” Derrière l’euphémisme, on devine l’ombre tutélaire de Bjarne Riis, vainqueur en 1996, avant d’avouer une dizaine d’années plus tard son recours à l’EPO. Sa carrière à succès de dirigeant d’équipe a ensuite été entachée par d'autres affaires. Coureur, Lund a également vu Michael Rasmussen voler sur les sommets du Tour avant d’être exclu de l’édition 2007 alors qu’il portait le maillot jaune.

La meilleure équipe de développement au monde

Les politiques publiques danoises étaient en pointe pour accompagner la pratique du vélo pour tous. Les amoureux de la bicyclette rêvaient déjà d’amener le Tour sur les terres du royaume. Mais le soufre du dopage étouffait la plus grande course du monde. Après quelques initiatives et coups d’arrêt, un nouveau projet naît au début des années 2010. “Nous avons commencé les discussions avec ASO et Christian Prudhomme il y a 10 ans et nous y voilà”, s’émeut Alex Pedersen, porte-parole du comité du Grand Départ de Copenhague.

Champion du monde amateur en 1994, Pedersen vient d’Ikast, à 60km de Horsens, berceau de nombreuses conquêtes danoises ces dernières années. Michael et Christa Skelde y avaient installé l’équipe Cult, “la meilleure équipe de développement au monde à cette époque”, se félicite le couple, qui a dirigé cette structure de 2007 à 2015. Michael apportait son expérience d’ancien coureur, Christa ses compétences de psychologue. La liste des talents qu’ils y ont fait émerger est impressionnante : Magnus Cort Nielsen, Michael Valgren, Mads Pedersen, Mads Würtz Schmidt…

Michael et Christa prenaient très bien soin de nous”, se souvient Pedersen. “Ils étaient durs, mais d’une bonne façon. On apprenait la vie de coureur et Michael m’a montré ce que ça voulait dire d’être professionnel dans tous les aspects. Je garde une très bonne relation avec eux aujourd’hui encore.” Champion du monde junior du contre-la-montre à Copenhague en 2011, privé de Tour cette année après avoir enchaîné les pépins de santé, Würtz Schmidt va plus loin : “Christa m’a sauvé.” Toujours soutenu par sa femme, Michael Skelde est aujourd’hui agent de coureurs, parmi lesquels Cort Nielsen.

Des coureurs au milieu des pêcheurs

Pour Vingegaard, l’équipe ColoQuick “était le meilleur endroit pour grandir en tant que coureur”. Le dauphin de Tadej Pogačar sur le Tour 2021 a découvert le cyclisme à l’occasion du départ du Tour du Danemark 2007 à Thisted. “Le club Thy Cykle Ring avait organisé une initiation”, se souvient le jeune grimpeur. “J'ai essayé et ils ont dit que j'étais vraiment bon. J’imagine qu’ils disaient ça à tout le monde pour recruter de nouveaux membres. Ça a fonctionné sur moi, et je fais du vélo depuis ce jour-là.”

Vingegaard a progressivement développé ses talents de grimpeur depuis le Jutland du Nord - “sur la côte, c’est plus sauvage, un peu vallonné avec des étendues de sable et d'herbe” - avant de passer pro chez Jumbo-Visma, après avoir établi le record d’ascension sur le Coll de Rates, en Andorre (record battu par son jeune compatriote Jacob Hindsgaul Madsen, originaire de l’île de Fionie). Son parcours l’a également mené sur le marché aux poissons de Hanstholm, comme Michael Valgren. “C’est lui qui m’a donné le contact, via un ami commun”, explique-t-il. “J’y travaillais encore six mois avant de rejoindre Jumbo. J’ai pu passer un cap ensuite.”

Une quinzaine d’années plus tôt, Lund “a eu la chance d’être dans la première équipe danoise junior avec de vraies ambitions (Team PH, qu’il a rejointe en 2004). Aujourd’hui, les jeunes Danois ont de belles opportunités mais le nombre de coureurs a diminué. C’est le cas pour beaucoup de fédérations sportives depuis le Covid mais on observe une dynamique inverse pour le BMX ou le VTT. On ne sait pas exactement d’où ça vient, peut-être que c’est lié à la difficulté du cyclisme sur route. Je me souviens d’une de mes premières sorties d’entraînement, heureusement que mon entraîneur me poussait pendant toute la deuxième moitié. Sinon je me serais retrouvé seul sur la route.”

Lund s’est accroché, a fait carrière dans les pelotons et est aujourd’hui à la tête d’une des sélections les plus puissantes. Avec leurs exigences spécifiques, les routes danoises accueillent aujourd’hui le peloton du Tour de France et une génération dorée de talents locaux.

