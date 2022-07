Philipsen pour la dernière, Vingegaard pour l'histoire. Effondré après sa deuxième sur les Champs-Elysées l’an passé, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a pris sa revanche dimanche sur la plus célèbre avenue du monde. Le Belge a livré un sprint propre, seul sur la droite de la chaussée, pour enlever un second succès d’étape sur cette 109e édition. Au cours d’un emballage séché par Wout van Aert (Jumbo-Visma), deux anciens vainqueurs de la dernière étape du Tour ont complété le podium : Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco), deuxième, et Alexander Kristoff (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), troisième.

Vainqueur de son premier Tour de France à 25 ans à l'issue d'une journée traditionnelle, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est devenu le second Danois lauréat de l’épreuve juilletiste. Tadej Pogacar (UAE Emirates), son dauphin, a une nouvelle fois attaqué, à l’initiative d’un coup de force sur la dernière montée des Champs. Le podium final est complété par Geraint Thomas (INEOS Grenadiers), sur la boîte à 37 ans.

Philipsen efface la déception de 2021

Le marronnier de la Grande Boucle, c’était définitivement aujourd’hui, dernière étape disputée comme le suggère la tradition sur un train de sénateur dans sa première partie. Une procession utile pour fournir les albums souvenirs et apprécier le contact avec la foule, extatique de pouvoir profiter d’un peloton au ralenti. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a d’ailleurs promis son seul sprint de la journée au km 0, le Belge s’éclipsant de l’emballage final. Si quelques cadors de l’effort solitaire ont tenté d’anticiper (Filippo Ganna, Benjamin Thomas, Stefan Bissegger, Stefan Küng, etc.), le scénario écrit dès le départ s’est déroulé comme dans un film.

Et dans celui-ci, le "happy end" a été pour Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), inconsolable l’année dernière après sa deuxième sur la plus longue avenue de la planète. Un beau pied de nez au destin du Belge, vainqueur sans fioritures au bout d’un sprint lissé. Le sprinteur a vu de loin Dylan Groenewegen (2e) et Alexander Kristoff (3e) s’écharper sur la gauche de la chaussée pavée. Le natif de Mol a enlevé une 20e victoire en carrière, la deuxième sur le Tour. La détresse de la défaite est enterrée.

Plus d'infos à suivre...

