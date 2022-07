Tour de France

Mais quelle mouche a piqué les coureurs, et Wout van Aert en particulier ? Au lendemain des pavés et à la veille de la première arrivée au sommet, la 6e étape devait être une simple transition mais les coureurs ont décidé de faire de ce jour le plus long (220km) l’un des plus rapides dans l’histoire du Tour, à l’aide d’un scénario totalement dingo.

Maillot jaune sur le dos, van Aert était le plus motivé à vouloir intégré l’échappée du jour. Il a fini par y arriver. Mais à quel prix ! Repris après 135 km d’escapade, dont 20 en solitaire, le Belge a laissé sa tunique de leader à Tadej Pogacar, impérial sur les hauteurs de Longwy. Le Slovène s’est imposé dans un sprint en montée devant Michael Matthews et David Gaudu. Un coup double en forme de nouveau coup poing sur la table qui n’augure rien de bon pour ses rivaux avant la Super Planche des Belles Filles.

Pidcock : "Van Aert ? Il est un peu fou hein !"

Il était attendu que la bataille pour l’échappée soit acharnée. Mais pas à ce point, pas avec de tels acteurs. Le vent y était sans doute pour beaucoup. Favorable tout au long de ce jeudi, il a porté les coureurs à 49,376km/h de moyenne et provoqué des bordures dans les tous premiers kilomètres. On a vu ainsi Vingegaard, piégé, s’offrir un long sprint pour revenir sur un premier groupe où figurait Pogacar.

Tout a fini par rentrer dans l’ordre mais il a fallu attendre 80 kilomètres pour que le peloton laisse enfin filer le bon coup. Sa composition était improbable : un maillot jaune (Van Aert), un favori du général (Jakob Fuglsang) et le benjamin du Tour (Quinn Simmons, 21 ans).

Van Aert, un coup de folie

Ce trio n’avait aucune chance face à un peloton organisé. Fuglsang a fini par le comprendre et se relever, à 65km du but. Mais pas Van Aert. Obstiné, il a continué même lorsque Simmons a coincé (30k). Et il a fini par être revu par le paquet, à 11km de l’arrivée, alors que le final à bosses venait de débuter. Sans force, il a tout de suite été décroché. Et fini l’étape avec 7’28” de retard.

