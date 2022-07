Le cœur de Primoz Roglic était entre deux chaises vendredi soir à la Planche des Belles Filles. Mi-satisfait, mi-inquiet. Deux jours après sa chute lors de la 5e étape , qui a non seulement compromis très sérieusement ses chances de victoire finale (plus de deux minutes perdues sur Tadej Pogacar) mais l'a aussi laissé avec une épaule meurtrie, le Slovène est toujours vivant. Au sommet de la Super Planche , il est allé chercher une belle troisième place, douze secondes derrière le tandem Pogacar - Vingegaard, qu'il n'a pu suivre. Mais il en a bavé comme rarement.

Ad

Le co-leader (mais est-ce encore réellement le cas ?) de l'équipe Jumbo Visma paie encore l'addition de sa chute. "Pour vous donner une idée, a-t-il résumé après l'arrivée, chaque coup de pédale que je donne quand je suis assis est comme un couteau dans le dos." Il ne savait donc pas trop à quoi s'attendre vendredi mais il n'espérait pas de miracles. "Le premier objectif était de survivre à cette étape puis d'essayer de récupérer", avoue le triple vainqueur de la Vuelta.

Tour de France Bouchard, premier abandon pour Covid IL Y A 3 HEURES

Pogacar : "Vingegaard est mon adversaire principal"

Compte tenu des circonstances, cette troisième place au sommet de la première grosse ascension témoigne du fait que ses jambes, elles, tournent plutôt bien malgré sa (classique) poisse de la première semaine. "Je peux vraiment être satisfait du résultat, je suis même très heureux, assure-t-il. Mais les 200 derniers mètres étaient vraiment très durs, j'ai dû me battre pour arriver en haut. C'était très, très pentu. Mais je suis content."

Au jour le jour

Primoz Roglic est passé en mode combattant, et cette lutte, il la mène presque plus contre lui-même que contre ses adversaires, du moins pour le moment. "Je suis là pour me battre et pas pour pleurer, assène le Slovène. La douleur après ma chute n'est pas une excuse et je refuse de jeter l'éponge. Je vais continuer à m'accrocher et à me battre quoi qu'il arrive." "Primoz est un guerrier, salue le manager de la Jumbo Richard Plugge. C'est pour ça que je ne suis pas complètement surpris de son résultat aujourd'hui (vendredi), même s'il souffre du dos. Il est incroyable. C'est le battant de notre équipe."

Primoz Roglic, 3e en haut de la Super Planche des Belles Filles. Crédit: Imago

Les jambes sont là. La tête aussi. C'est entre les deux que le sujet est plus problématique. Alors, que peut-il espérer dans les jours à venir ? Se requinquer pleinement. Tenir ce week-end pour atteindre la journée de repos et aborder les Alpes à 100%, ou pas loin. "Je devrais récupérer un peu plus chaque jour, plaide-t-il. J'étais surtout soucieux les premiers jours après la chute parce que, d'après mon expérience, le lendemain et le surlendemain, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Mais je prends vraiment au jour le jour."

Le problème est de savoir, même dans le scénario le plus optimiste où il abandonnerait toute séquelle de sa chute dans l'étape des pavés, ce qu'il peut espérer. Désormais 13e du classement général , Roglic est à peine à plus d'une minute trente du podium. Mais déjà à 2'45" du maillot jaune. A l'évidence, il reste beaucoup trop dangereux pour qu'on lui laisse la moindre marge de manœuvre. Mais au-delà de Tadej Pogacar, sa position est également fragilisée en interne par rapport à Jonas Vingegaard. Roglic, super lieutenant de luxe ? La question finira bien par se poser. En attendant, il a retrouvé dans les Vosges une raison de sourire. Ce n'est déjà pas si mal.

Pogacar trop fort, Vingegaard trop court, Kamna si proche : le résumé de la 7e étape

Tour de France Wiggins : "Le Tour est fini à moins d'une chute, on parle de Pogacar, pas de Mickey Mouse" IL Y A 13 HEURES