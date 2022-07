Cyclisme

Tour de France - 8e étape - 10 kilomètres et déjà une chute collective : Bardet, Gaudu, Quintana et O'Connor au sol

TOUR DE FRANCE - Le peloton, en direction de la Suisse ce samedi lors de la 8e étape, a chuté dans les dix premiers kilomètres du jour, impliquant plusieurs coureurs dont les Français Romain Bardet et David Gaudu, mais également Nairo Quintana et Ben O'Connor. Une chute qui n'a pas fait trop de dégâts d'après les images et les informations parvenues.

00:01:12, il y a 20 heures