Hier soir (vendredi soir, NDLR), il est rentré dans la chambre, il se sentait un peu fébrile, a confié au micro d'Eurosport le manager de l'équipe française, Vincent Lavenu. Il a demandé immédiatement au médecin de faire un test. Il en avait fait un la veille qui était négatif. Là, il était un peu positif, avec des petits symptômes de fébrilité." L'épée de Damoclès est tombée sur l'équipe AG2R Citroën. Geoffrey Bouchard, testé positif au Covid-19 vendredi soir, a quitté la route du Tour de France samedi matin à Dole . "a confié au micro d'Eurosport le manager de l'équipe française, Vincent Lavenu.

Dès lors, AGR2R a appliqué la procédure. "On l'a tout de suite isolé dans une chambre individuelle, il a mangé à part. Il n'a pas très bien dormi cette nuit, selon Vincent Lavenu. On a pris une mesure logique et assez radicale, de ne pas le faire partir, tout simplement, pour ne pas contaminer le reste du groupe et le peloton non plus." Au sein de la formation tricolore, on croise maintenant les doigts pour que personne d'autre n'ait été contaminé.

Mais la menace continue de planer de façon constante sur cette 109e édition, comme l'a rappelé Lavenu : "On sent bien qu'on est à la merci de ce virus à tout moment. Personne n'est à l'abri. Ni les petits ni les grands coureurs. A tout moment, ça peut tomber sur n'importe qui. On prend des mesures très strictes au sein de notre équipe, mais ça ne suffit pas. On côtoie une population dans les hôtels ou au bord de la route et forcément, on peut être touchés. C'est le cas de Geoffrey, qui était bien la veille et positif le lendemain. Le couperet peut tomber à tout moment."

La crainte de la saignée lundi

Un autre cas de Covid a été détecté ce samedi matin, dans la formation du maillot jaune Tadej Pogacar, UAE Emirates. Le Norvégien Vegard Stake Laengen a donc lui aussi quitté le Tour. "Vegard a été testé négatif hier matin lors du protocole de test de routine de l'équipe interne. Mais il a signalé des symptômes de maux de gorge tard la nuit dernière", a expliqué le médecin de l'équipe émiratie, le Dr Adriano Rotunno. "Le test antigénique a été positif et il a été confirmé par un test PCR ce matin."

Ce sont les deux premiers cas de Covid chez des coureurs depuis le départ de Copenhague il y a huit jours. Mais les jours précédant le coup d'envoi du Tour, une demi-douzaine de coureurs avaient déjà été remplacés au sein de leurs formations respectives. Chez UAE, Matteo Trentin avait ainsi dû céder sa place à Marc Hirschi. Au-delà des coureurs, plusieurs membres des encadrements ont eux aussi été testés positif, à l'image de Lylian Lebreton, l'un des directeurs sportifs de TotalEnergies.

Lundi, lors de la journée de repos à Morzine, comme sept jours plus tard à Carcassonne, les tests seront obligatoires pour tout le monde, coureurs et personnels d'équipes compris. L'ensemble du peloton sera donc testé dimanche soir ou lundi. Faut-il s'attendre à une saignée significative dans les rangs avant l'entrée dans les Alpes ? C'est la crainte de beaucoup. Et les deux cas dévoilés samedi matin ne vont pas contribuer à ramener de la sérénité.

Le Covid-19 va-t-il semer la zizanie sur le Tour 2022 ? Crédit: Getty Images

