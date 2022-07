L'histoire du jour

Bob Jungels et Thibaut Pinot n'ont pas grand-chose en commun , si ce n'est des années de galère. Le genre de choses qui rapprochent même si on doute que le Luxembourgeois et le Français ont vraiment eu le temps de tailler le bout de gras dans l'échappée du jour. Celle-ci s'est longtemps demandée si elle avait l'assentiment du glouton Pogacar et a, à coup sûr, maudit le gênant Rigoberto Uran, qui l'empêchait de prendre du champ, un peu à cause de son passif sur le Tour (2e en 2017) et beaucoup parce qu'il demeurait une hypothétique menace au général (3'24'' de retard avant cette 9e étape).

Mais si différents soient-ils, Jungels, l'homme des Ardennaises et des Flandriennes, le coureur complet, et Pinot, celui qui n'y a jamais mis les pieds, le pur grimpeur, ont joué ensemble une partition qui a touché à la corde sensible de chacun. Que Bob Jungels pardonne le public du Tour de France, Thibaut Pinot emportait sans nul doute la majorité des suffrages dans ce tête à tête final qui a maintenu le suspense pendant une quinzaine de kilomètres, avant que l'on comprenne que le Luxembourgeois ne craquerait pas et que c'est lui qui allait définitivement mettre les mois de galère, les années de vache maigre et de doutes derrière lui.

Quand Pinot s'est dressé sur les pédales pour se lancer à sa poursuite, la France du cyclisme y a cru. Elle a pensé, et peut-être que lui aussi, à la 19e étape de 2019, à la première de 2020, à sa jambe, à son dos, à sa chute de samedi, à cette musette prise dans la face, comme un coup de poing qui rappelait que le (mauvais) sort l'attend toujours, tapis dans l'ombre. On projetait déjà son immense joie sur la ligne dans nos têtes, son émotion, la nôtre.

D'émotion, il y a eu à Châtel mais elle fut luxembourgeoise. Bob Jungels, l'équipe AG2R-Citroën et son patron Vincent Lavenu en ont tellement entendu sur ce recrutement début 2021. L'équipe française s'était trompée, Bob Jungels ne faisait plus les efforts qui l'avaient mené à la victoire sur Liège-Bastogne-Liège chez Quick-Step…C'était oublier qu'il avait subi une lourde chute sur l'Amstel Gold Race, qu'on avait dû l'opérer d'une endofibrose iliaque quelques semaines plus tard. Sa résurrection n'a pris ni trois jours, ni quarante, il a fallu des mois avant ce retour. Et quel retour !

Le grand perdant : Daniel Felipe Martinez

Daniel Felipe Martinez va passer une sale journée de repos et voir son rôle changer du tout au tout au sein de l'armada INEOS Grenadiers. Dixième du général à deux minutes au matin de cette 9e étape, le Colombien n'a pas digéré le retour en France. Lâché à 21,8 kilomètres de la ligne, le vainqueur du Tour du Pays basque a franchi la ligne à… 16'02'' de Bob Jungels et pointe désormais au 30e rang du général (+17'12'') !

L'image

L'attaque de Thibaut Pinot. Le Français partait de loin avec deux minutes et trente secondes de retard sur Bob Jungels mais il a tenté le coup, tout donné et finalement buté à 20 secondes du vainqueur du jour.

On a aimé

Le suspense dans le final ! Puisque les leaders sont encore restés calmes, nous avons pu nous concentrer sur la bataille pour l'étape. Thibaut Pinot, Bob Jungels et même Carlos Verona et Jonathan Castroviejo ont permis à la fin de l'étape d'être spectaculaire.

L'émotion du staff d'AG2R-Citroën au moment de retrouver Bob Jungels. Ce succès a fait plaisir à tout le monde dans l'équipe française et a même arraché des larmes à Vincent Lavenu, le patron de toujours de la structure savoyarde. Après les déboires de Ben O'Connor, ce succès remet des sourires sur les visages.

Voir Thibaut Pinot à l'avant ! L'ange gardien de David Gaudu a abandonné ce costume et l'a troqué contre celui de chercheur d'or. Bien sûr, Bob Jungels a été le plus fort mais imaginer le Franc-Comtois se battre pour une étape paraissait bien illusoire quand il souffrait sur "sa" Planche des Belles Filles.

On n'a pas aimé

L'agonie de Ben O'Connor. Victime d'une lésion musculaire, l'Australien, quatrième du Tour de France 2021, a été lâché très tôt, sur le plat, avant de revenir. De nouveau lâché, il n'a dû qu'à son courage d'avoir franchi la ligne à Châtel.

La stratégie des INEOS Grenadiers. Avoir mis Jonathan Castroviejo à l'avant était plutôt une bonne idée mais pourquoi ne pas avoir tenté quelque chose ce dimanche ? Certes, le tracé n'était pas parfait mais à force d'attendre pour abattre ses cartes, l'équipe britannique en a déjà perdu une avec Daniel Felipe Martinez.

Les difficultés de Pierre Latour en descente. Ce n'est pas une nouveauté mais le grimpeur de la TotalEnergies a toujours les mêmes blocages dans l'exercice. Ce sera sans doute rédhibitoire pour une victoire d'étape sur ce Tour.

La décla : Thibaut Pinot

J'ai relancé la course parce que pour beaucoup, il n'y avait plus beaucoup de suspense sur le vainqueur. Mon attaque a créé un peu de suspense. C'est ma première journée avec à peu près des bonnes sensations. Je suis content de ça. Ça me permet d'être assez serein sur la suite.

Trois stats à retenir

11. Bob Jungels a offert au Luxembourg sa 71e victoire dans l'histoire du Tour de France ce dimanche. Voilà onze ans que le Grand Duché n'avait pas triomphé. Depuis l'exploit d'Andy Schleck au sommet du Galibier en 2011.

14. Thibaut Pinot n'a pas tout perdu sur la route entre Aigle et Châtel. Il n'a pas pu remporter l'étape mais il a engrangé 14 points au classement de la montagne, un total qui le place à cinq unités du leader, Simon Geschke.

5. Tadej Pogacar a terminé dans les Top 10 des cinq dernières étapes disputées sur ce Tour. Dans le détail, voici ses résultats : 7-1-1-3-5.

Juste pour savoir…

. La grande bagarre entre leaders, c'est pour quand ?

. Thibaut Pinot est-il vraiment l'ange gardien de David Gaudu ? Marc Madiot a soufflé qu'il espérait que celui-ci puisse avoir une autre "chance" dans les Alpes…

. Pourquoi Tadej Pogacar a tenu à sprinter pour la cinquième place de l'étape ?

. Avec 284 points au classement du maillot vert, Wout Van Aert peut-il aller chercher les 477 de Peter Sagan en 2018, record de l'ère moderne ? Cette année-là, le Slovaque comptait 299 points après neuf étapes.

. Question subsidiaire, "WVA" jouera-t-il un jour le rôle d'équipier pour Jonas Vingegaard ?

Le quiz

Les réponses au quiz de samedi étaient Richard Carapaz (3e) et Alexey Lutsenko (7e) qui complétaient le Top 10 du Tour de France 2021.

Voici celui du jour :

Bob Jungels est le 39e vainqueur dans les Alpes au XXIe siècle sur le Tour de France. Si dix Français s'y sont imposés, dont certains deux fois (Casar, Rolland, Bardet), un seul homme y a triomphé à trois reprises. Qui est-ce ? Un indice, il est Italien…

Le sondage

