Tour de France

Thibaut Pinot a l'art et la manière de réveiller des choses en nous. Ce rapport qu'il a à la souffrance, à la victoire, à l'échec, à la beauté, tout à la fois, n'est pas étranger à l'immense côte de popularité, d'amour même, qui est la sienne. Quand il se dresse sur les pédales, il se passe quelque chose. Il a fallu attendre une grosse semaine de Tour pour le voir sortir de sa boîte, un peu tard selon lui. A double titre d'ailleurs. Il aurait aimé que ce soit à La Planche des Belles Filles et voulu se faire plus confiance pour se lancer plus tôt à la poursuite de Bob Jungels ce dimanche.

Ce n'était pas du Prat d'Albis 2019, pas même une pâle copie mais la petite histoire retiendra que Pinot a placé deux banderilles pour se débarrasser d'Uran, Castroviejo et Verona pour devenir l'ultime chasseur de Jungels. Il restait un peu plus de 18 kilomètres, dont huit d'ascension dans le Pas de Morgins. Quand le grimpeur de la Groupama-FDJ a passé la seconde, le chronomètre affichait un peu plus d'une minute et quarante secondes de retard sur Bob Jungels. Trop pour espérer recoller à un Luxembourgeois qui avait déjà près de 50 bornes tout seul dans les pattes ? A cœur vaillant rien d'impossible.

Pinot et l'ascenseur émotionnel

Bouche grande ouverte, regard fixé sur l'horizon semblant chercher son adversaire pour le caler dans son viseur, Pinot a énormément donné, sans succès puisqu'il a basculé au sommet à 20 secondes de sa proie. "C'est frustrant. A refaire la course, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses que je changerais, a avoué Pinot au micro d'Eurosport. C'est la course, Jungels était très fort et moi au final, je n'étais pas si mal que ça. Si j'avais su avant que j'étais assez bien, je serais parti plus tôt dans le col. Avec des si...".

En vingt-quatre heures, Pinot a connu la douleur d'une chute et d'un coup de poing dans le visage, la joie de ressentir enfin des jambes au niveau de ses ambitions, et le regret que cela n'ait pas suffi. L'ascenseur émotionnel, toujours, même si lui clame que sa mésaventure de samedi a rapidement été oubliée. Il était tourné vers l'objectif victoire d'étape et la neuvième, la première dans les Alpes, semblait promise aux échappés, alors Pinot s'est glissé dans le groupe du jour. Sans doute parce que son corps lui a dicté de le faire. Et même si le parcours aurait pu être plus à son avantage.

"C'était un combat, une belle lutte à distance. C'est vrai que j'y ai cru mais il a manqué un peu de pourcentages pour mes qualités de grimpeur, regrette-t-il. Ça aurait permis de combler l'écart plus rapidement, de le reprendre ou d'être avec lui sur le sommet." Avec vingt secondes de débours au passage du col, Pinot avait compris. Le haut de celui-ci lui avait déjà permis de comprendre que Jungels lui prenait du temps dès que la pente se faisait moins raide. "Boucher deux minutes ça demande beaucoup d'efforts et ça m'a manqué sur la fin", complète-t-il.

J'espère que les Alpes seront une autre opportunité pour Pinot, j'espère vraiment....

Il y a deux jours, Thibaut Pinot avait eu ces mots pour son public : "Ils ont été à la hauteur, pas moi". Le Franc-Comtois avait raté le rendez-vous avec la Planche des Belles Filles. A l'heure à celui des Alpes dimanche, il a distribué de l'espoir en barres. Au sein de la Groupama-FDJ pour commencer. "On va retrouver bientôt du grand Thibaut, sourit David Gaudu. Je pense surtout qu'il a encore des restes de Covid. Le voir à ce niveau-là, c'est déjà pas mal. On sait de quoi il est capable une fois qu'il est lancé. Sur le Tour des Alpes, il s'est raté sur une échappée et le lendemain il a gagné donc je pense qu'il va être revanchard."

"J'espère que les Alpes seront une autre opportunité pour Pinot, s'avance Marc Madiot. J'espère vraiment…" Plus que quiconque, le manager de la Groupama-FDJ souhaite à son poulain de retrouver la victoire. Ailleurs c'est déjà fait mais sur le Tour ce serait évidemment différent. Pour son prestige mais aussi pour l'histoire pour le moins tourmentée que Pinot entretient avec la plus grande course du monde.

Élu coureur le plus combatif du jour, Thibaut Pinot a retrouvé le podium protocolaire pour la première fois depuis trois ans et son succès au Tourmalet. "Monter sur le podium signifie beaucoup, apprécie-t-il. C'est un prix, la combativité, qui me correspond bien. Après le plus beau reste la victoire d'étape." Si vous en doutiez, oui le tricolore pense à ce bouquet : "C'était la première journée du Tour où je me sentais à peu près bien donc ça me donne des idées pour la suite." Distribution d'espoir on vous dit.

