David Gaudu, dans quel état d'esprit étiez-vous avant le résultat, zéro cas, des tests de covid ?

D.G. : En interne, on fait presque tous les jours des tests antigéniques. On voyait que tout le monde était négatif, ça décharge de la pression. C'est sûr que si on doit sortir de la course, ce serait forcément une grande déception. Mais on fait avec, on respecte les règles qui ont été établies dès le départ. C'est la situation sanitaire qui veut ça. Je pense que tout le monde est soulagé. Ce serait bien pour les coureurs que tout le monde remette le masque, qu'on réduise au maximum les grands risques. Les spectateurs sans masque, c'est un peu compliqué...

Ad

Tour de France Gaudu, bluffé : "Pogacar a fait un effort... 'insuivable'" 07/07/2022 À 16:11

Etes-vous là où vous vouliez être ?

D.G : On nous aurait dit cinquième du général à une trentaine de secondes du podium (NDLR : 21, pour être exact), on aurait signé tout de suite. Mes sensations étaient plutôt bonnes en montagne. Je n'étais pas au contact de Pogacar et de Vingegaard mais au contact des autres, ça donne envie. J'ai hâte d'être dans les Alpes, c'est mon massif préféré même s'il ne m'a pas tout le temps souri.

Télégraphe-Galibier, la montée que j'ai peut-être fait le plus souvent dans ma vie

A quoi vous attendez-vous dans les prochains jours ?

D.G : La remise en route sera difficile demain (mardi), beaucoup de coureurs ont coché cette étape et l'échappée peut aller au bout. On n'est pas à l'abri que les favoris se fassent la guerre dans la dernière montée. Ensuite, ce sont deux étapes qui me font rêver sur le papier.

Le passage Télégraphe-Galibier, c'est la montée que j'ai peut-être fait le plus souvent dans ma vie et l'Alpe (d'Huez) est mythique. Je connais ces deux étapes par coeur, j'ai souvent été en stage dans le coin. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de stratégie. On passe une vraie journée de repos. On nous a dit de décompresser du Tour et ce n'est pas plus mal, au vu de la difficulté du Tour et de l'énergie mentale qu'on y met.

Fritsch : "Pogacar est encore loin d'avoir gagné le Tour, l'étape du Granon nous en dira plus"

Tour de France Gaudu s'étonne et s'affirme : "J'avais envie de savoir ce que je valais sur les pavés" 06/07/2022 À 19:26