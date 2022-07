Dimanche matin, Magnus Cort Nielsen et Simon Clarke, deux vainqueurs d'étape sur cette édition 2022, avaient dû se retirer pour cause de Covid-19, ce lundi c'est l'Union cycliste internationale qui a, comme lors des deux premiers journées de repos, fait passer un test à tous les coureurs. Celle-ci a révélé ce lundi midi que deux coureurs avaient vu leurs tests revenir positifs. Si ceux-ci ne font pas partie du Top 20 du classement général, les deux devront repasser un test mardi matin pour savoir s'ils peuvent continuer ou non. D'ici-là, ils sont évidemment isolés.

Ad

"La décision finale sera prise mardi matin par toutes les parties concernées", précise l'UCI. A savoir, les responsables Covid du Tour, les médecins des équipes et le directeur médical de l'Union cycliste International. Depuis le lancement du Tour, une petite dizaines de coureurs ont été stoppés par le virus, dont deux dans l'équipe UAE-Emirates de Tadej Pogacar. Aucun leader n'a jusqu'ici été touché et eux, comme nous, croisons les doigts pour que l'issue de cette Grande Boucle soit décidée par des critères sportifs et uniquement ceux-ci.

Tour de France Antoine Blondin, chronique d'un géant du Tour IL Y A 12 HEURES

Tour de France Course au podium : Deux places presque garanties, une à prendre IL Y A 12 HEURES