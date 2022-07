Cyclisme

Tour de France - Etape 8 - Tadej Pogacar : "J'ai eu une petite frayeur en tapant le goudron"

TOUR DE FRANCE - En début de 8e étape entre Dole et Lausanne, Tadej Pogacar a été pris dans une chute qui a ralenti le peloton et causé quelques dégâts après seulement 10 kilomètres de course. Le maillot jaune est également tombé, mais a été capable de repartir sans dommage comme il l'a expliqué au micro d'Eurosport.

00:02:04, il y a 14 heures