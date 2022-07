Cyclisme

TOUR DE FRANCE - Froome : "Je n'avais pas plus à donner dans la dernière ascension"

TOUR DE FRANCE 2022 - Quadruple vainqueur de la Grande Boucle, Christopher Froome (Israël - Premier Tech) n'est plus le cycliste qu'il était depuis sa chute sur le Dauphiné en 2019. Lors de la 12e étape, le Britannique s'est rappelé ses plus belles heures en faisant la course en tête et terminant à une belle troisième place à l'Alpe d'Huez.

00:00:49, il y a 32 minutes