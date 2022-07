Un Slovène, un Américain, un Danois, trois Britanniques, un Russe, un Colombien et… deux Français. Pour le moins international, le classement général édité à l'issue de la sixième étape du Tour de France 2022 place pour la première fois depuis le départ de Copenhague, deux représentants de l'Hexagone dans le Top 10. Ce qui, il faut bien le reconnaître, ne semblait pas gagné au vu d'un parcours pour lequel David Gaudu et Romain Bardet n'avaient pas vraiment la gueule de l'emploi. Il y a un clin d'oeil à noter dans le fait que les deux grimpeurs français soient désormais en embuscade alors même que le Tour arrive en montagne, fut elle moyenne, avec la Super Planche des Belles Filles ce vendredi.

Au départ de ce 109e Tour de France, l'Hexagone n'a officiellement qu'une cartouche pour le général, David Gaudu donc, puisque Romain Bardet s'évertue à répéter qu'il ne vise que les étapes alors même que son attitude, et son ADN, tendent à laisser penser le contraire. L'un comme l'autre ont évité les pièges, nombreux depuis Copenhague. "J'appréhende vraiment la première semaine du Tour, expliquait ce dernier au magazine Pédale avant le départ. Après cette semaine, sur les quinze candidats au Top 10, je parie que cinq auront 'jarté'. Des jours sur des petites routes, un pont de treize kilomètres exposé au vent, de la bordure, ensuite les pavés."

La prophétie de Bardet

Dans les faits, la prophétie Bardet s'est confirmée. Primoz Roglic a perdu deux minutes sur les pavés, Ben O'Connor quatre, Rigoberto Uran a déjà lâché du temps et Jack Haig a même abandonné. Mais lui, qui appréhendait, est passé au travers, au point de se retrouver premier tricolore au général une seconde devant Gaudu, à une minute de Tadej Pogacar. "C'est sûr que la semaine s'est plutôt bien déroulée, apprécie le Breton, troisième à Longwy ce jeudi. L'équipe a fait un énorme boulot. Ce n'est que du plaisir, que du bonheur." A voir son sourire à l'arrivée à Arenberg mercredi, on comprend que Gaudu craignait énormément ces premiers jours.

"C'est vraiment demain (vendredi) que ça va compter. Il faut se concentrer sur ça, rester focus, tempérait-il jeudi. Il faudra être prêt, dans les jambes et dans la tête. Ça fait une semaine que l'on est concentré mais il ne faut rien lâcher." Même son de cloche du côté de Bardet, lui aussi pointant les traces que vont laisser ces premiers jours : "Je pense que la fatigue commence à s'installer avec les pavés et aujourd'hui qui a été tout sauf une journée de transition." Avalée à près de 50 km/h de moyenne, cette étape fut en effet tout sauf une sinécure à la veille du premier test attendu.

On verra qui sera capable d'aller jouer avec Pogacar dans le final

Le Tour entre, comme souvent depuis 2012 et la découverte de la montée vosgienne, en montagne par la Planche. La Super Planche même avec ce chemin empierré en cerise (empoisonnée) sur le gâteau au sommet. Un mauvais souvenir pour Bardet qui y avait perdu une grosse minute sur ses adversaires pour le général en 2019, connaissant même un ennui mécanique au passage de la ligne. Ce jour-là, Gaudu débutait son immense travail pour Thibaut Pinot en emmenant le groupe des favoris, achevant l'ascension 18 secondes devant Bardet.

"On espère que tout se passera bien. On fera les comptes demain, c'est un nouveau Tour de France qui débute, note le Breton qui voit encore Pogacar au-dessus du lot. Il a déjà gagné aujourd'hui. Il va peut-être vouloir gagner vendredi. [...] Le fait que Pogacar ait le maillot ne change rien, c'est tellement dur l'arrivée… On verra qui sera capable d'aller jouer avec lui dans le final." En excellent puncheur qu'il est, Gaudu peut d'ailleurs très bien digérer les 24% de pente proches de la ligne.

Grimpeur à l'aise sur des efforts plus longs, Bardet sera sans doute plutôt en mode défensif. A ce titre, puisque La Planche, qu'elle soit Super ou non, ne lui correspond pas tout à fait, son résultat final dira plus sur sa forme et ses intentions que sa communication de ces derniers jours. "On va voir, souffle-t-il dans un rictus de douleur anticipée. Première arrivée au sommet, ça va être intéressant de voir." Intéressant et instructif.

