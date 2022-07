Il manquait un vélo ce dimanche matin à Aigle, devant le car Cofidis situé dans la zone de départ. C'était celui de Guillaume Martin. Le Français, solide comme un roc, qui vient d'aligner 362 jours de course sans connaître le moindre abandon, est cette fois contraint de renoncer. Il n'est pas au départ de la 9e étape, qui mènera le peloton à Châtel.

Guillaume Martin a été touché à son tour par le Covid-19, au lendemain des abandons de Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et de Vegard Stake Laengen (UAE Emirates), coéquipier du maillot jaune Tadej Pogacar. "On sent bien qu'on est à la merci de ce virus à tout moment, rappelait samedi Vincent Lavenu, le manager de la formation AG2R. Personne n'est à l'abri. Ni les petits ni les grands coureurs. À tout moment, ça peut tomber sur n'importe qui."

Jour de repos, jour de tous les dangers

Martin n'est pas n'importe qui sur le Tour de France, dont il est devenu ces dernières années un coureur de premier plan en se positionnant constamment sur les hauteurs du classement général. 12e en 2019, 11e en 2020, il avait terminé 8e à Paris lors de l'édition 2021. Il occupait pour l'heure la 14e place avant l'entrée dans les Alpes, à 3'02" du maillot jaune, mais à moins de deux minutes du podium.

"Après un double test positif réalisé ce samedi en interne par le médecin de l'équipe sur Guillaume Martin, le staff de Cofidis a pris contact avec l'UCI et ASO, explique l'équipe nordiste dans un communiqué. Un test PCR réalisé dans l'urgence ce dimanche matin par l'unité mobile d'ASO a confirmé sa positivité. Conformément au règlement et en accord avec les médecins UCI et ASO, Guillaume Martin ne prendra pas le départ de la 9e étape."

"J'ai seulement un très léger mal de gorge, c'est frustrant. J'avais hier (samedi) de très bonnes sensations à l'arrivée de l'étape à Lausanne. Je sentais même que je montais en pression", a expliqué Guillaume Martin. Cofidis précise par ailleurs que tous les autres coureurs de l'équipe ont également été testés et sont tous négatifs. A l'issue de cette 9e étape, l'ensemble du peloton devra se soumettre obligatoirement à un test PCR, soit dimanche soir, soit lundi lors de la journée de repos. Tous ceux dont le résultat sera positif devront quitter le Tour. Cette journée de repos est donc celle de tous les dangers...

