Cyclisme

Tour de France - Hinault : "Pogacar, je ne suis pas sûr qu'on lui donne beaucoup de consignes"

TOUR DE FRANCE 2022 - Invité exceptionnel des Rois de la Pédale, Bernard Hinault s'est montré impressioné par la précocité et la science de la course de Tadej Pogacar qui a réussi un joli coup sur la 5e étape, l'étape des pavés du Tour de France 2022. Le Tour de France est à suivre sur Eurosport et l'App Eurosport.

00:01:42, il y a 5 heures