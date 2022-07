Cyclisme

Tour de France - Jasper Philipsen : "C'est incroyable, je sais ce que représente une victoire sur le Tour"

TOUR DE FRANCE - Plus fort que Van Aert et Pedersen, Jasper Philipsen a décroché le premier succès de sa carrière sur la Grande Boucle à Carcassonne. Un succès donc le sprinteur d'Alpecin-Deceuninck connait la dimension et l'importance, sur le Tour.

00:02:12, il y a 26 minutes